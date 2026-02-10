Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本雪灾增至46死 全球迎史上第5高温1月

更新时间：14:50 2026-02-10 HKT
发布时间：14:50 2026-02-10 HKT

欧盟气候监测机构指，尽管美国与欧洲遭遇一波寒流侵袭，全球仍经历了有纪录以来第5高温的1月。在日本，因大雪死亡人数升至46人，另有558人受伤。

哥白尼气候变化服务（Copernicus Climate Change Service）指出，1月下旬，极地喷射气流将冰冷空气吹向欧洲与北美，导致北半球出现严重寒潮。

游日注意︱最强寒流雪封日本 气象厅预告多地交通瘫痪231航班取消

日本自卫队出动助居民清理屋顶积雪。法新社
日本自卫队出动助居民清理屋顶积雪。法新社
在东北青森，居民一度面临地面积雪1.3米的压力。法新社
在东北青森，居民一度面临地面积雪1.3米的压力。法新社
欧洲经历了自2010年以来最寒冷的1月。美联社
欧洲经历了自2010年以来最寒冷的1月。美联社

全球多数地区月均温高于平均值

然而，资料显示，全球多数地区的月均温仍高于平均值，包括北极大片地区与北美西部。

欧洲中期天气预报中心气候策略负责人伯吉斯（Samantha Burgess）说：「2026年1月明确显示出，气候系统有时会在同一时间，让某些地区遭遇严寒，另一些地区却承受著极端高温。」

全球1月平均气温比工业化前水平高出摄氏1.47度。

欧洲经历16年来最冷1月

哥白尼气候变化服务还说，欧洲经历了自2010年以来最寒冷的1月，月均温为摄氏2.34度。

与此同时，美国遭遇一场强烈冬季风暴，从新墨西哥州到缅因州都降下大雪并出现严重结冰，造成交通瘫痪，并与超过100人死亡有关。

报告指出，全球仍处于由人类活动驱动的长期暖化趋势中，2024年创下有纪录以来最暖的一年，2023年排名第2，2025年则是第3高温的一年。

日3周大雪酿46死558伤

在日本，近三周的大雪已造成46人死亡、558人受伤。

许多致命事故发生在屋顶上积雪压在居民身上，或有人在清理时跌倒。

在东北青森，居民一度面临地面积雪1.3米（超过4呎）的压力。

