美加关系 | 特朗普不满卡尼靠拢中国 威胁阻美加跨境大桥开通

美国总统特朗普再度向加拿大政府施压，扬言在美国获得「完全补偿」并取得至少一半的权益之前，将阻止连接美国密歇根州与加拿大安大略省的戈迪豪跨国大桥（Gordie Howe International Bridge）开通。特朗普警告，加拿大若持续在经济贸易层面与中国靠拢，恐使美加关系进一步恶化，不排除作出高额关税报复。

特朗普周一（9日）晚透过其社交平台Truth Social发文，声称戈迪豪国际大桥在「未经美国同意」下兴建，而前总统奥巴马允许加拿大绕过「购买美国货」的规定。

特朗普声称，加拿大「几十年来一直对美国极不公平」，「占美国的便宜」。他写道：「在美国获得完全补偿之前，我不会允许这座桥开放使用，加拿大必须以我们应得的公平与尊重对待美国。」他强调美国「理应拥有该资产至少一半的权益」。

这座跨国大桥以加拿大出生的已故国家冰球联盟传奇人物戈迪·豪命名，连接密歇根州底特律与加拿大安大略省温莎，全长约2.4公里，横跨底特律河，于2018年开始动工，原预计今年9月通车，将成为美加边境最大的陆路口岸，并由加拿大和密歇根州共同拥有。

该桥梁工程以及未来36年的营运和维护，皆由加拿大政府2012年成立的联邦国有机构「温莎-底特律桥梁管理局」负责，总成本约64亿加元（约367亿港元），并完全由加拿大政府出资。

特朗普同时抨击加拿大近期对美国不友善的作为，包括下架美国波本威士忌（bourbon Whiskey），并对美国乳制品实施高关税配额制度。

在对中国政策方面，特朗普点名加拿大总理卡尼与中国国家主席习近平会面，批评相关安排将「生吞加拿大」，并警告若加国推进与中国的协议，美国可能对加拿大进口商品课征100%关税。

特朗普说：「现在，除了其他一切外，卡尼还想与中国达成协议，这将吞噬加拿大，我们只会拿剩下的，但我不这么认为。」