解款车劫案 | 意大利枪手即场炸车门与警驳火 场面犹警匪片︱有片

意大利普利亚（Puglia）大区一条高速公路周一（9日）发生持械劫案，约8至10名蒙面悍匪伏击Battistolli集团旗下一辆运钞车，匪徒火力强大，用炸弹引爆运钞车门，并手持AK-47与接报赶到的宪兵驳火。劫匪最终未能得手，之后沿路骑劫路过民众的车辆逃亡，军警正大举追捕在逃各人。

保险柜防炸 运钞车幸保不失

事发于当地时间上午8时左右，这批蒙面劫匪开著伪装成警车的车辆，在连接莱切（Lecce）与布林迪西（Brindisi）的613号高速公路靠近图图拉诺（Tuturano）路段，将一辆货车横放并纵火，还在地面撒钉子来封锁交通，迫使Battistolli集团的运钞车停下。

骑劫路过车辆逃亡

随后匪徒向运钞车开火，并投掷烟雾弹，又使用炸药强行炸开运钞车车门和保险箱，触发爆炸，过程被一旁的行车纪录器拍下。运钞车身在爆炸中变形，但未炸开保险柜。匪徒其后与赶来的宪兵卡宾枪骑兵（Carabinieri）驳火。

最终匪徒未能得手，之后沿路骑劫路过民众的车辆逃亡，军警成功逮捕2名企图逃跑的嫌犯。事件中无人伤亡，运钞车幸保不失，当局仍持续搜捕在逃嫌犯。