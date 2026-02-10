Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

解款车劫案 | 意大利枪手即场炸车门与警驳火 场面犹警匪片︱有片

即时国际
更新时间：13:14 2026-02-10 HKT
发布时间：13:14 2026-02-10 HKT

意大利普利亚（Puglia）大区一条高速公路周一（9日）发生持械劫案，约8至10名蒙面悍匪伏击Battistolli集团旗下一辆运钞车，匪徒火力强大，用炸弹引爆运钞车门，并手持AK-47与接报赶到的宪兵驳火。劫匪最终未能得手，之后沿路骑劫路过民众的车辆逃亡，军警正大举追捕在逃各人。

保险柜防炸 运钞车幸保不失

事发于当地时间上午8时左右，这批蒙面劫匪开著伪装成警车的车辆，在连接莱切（Lecce）与布林迪西（Brindisi）的613号高速公路靠近图图拉诺（Tuturano）路段，将一辆货车横放并纵火，还在地面撒钉子来封锁交通，迫使Battistolli集团的运钞车停下。

骑劫路过车辆逃亡

随后匪徒向运钞车开火，并投掷烟雾弹，又使用炸药强行炸开运钞车车门和保险箱，触发爆炸，过程被一旁的行车纪录器拍下。运钞车身在爆炸中变形，但未炸开保险柜。匪徒其后与赶来的宪兵卡宾枪骑兵（Carabinieri）驳火。

最终匪徒未能得手，之后沿路骑劫路过民众的车辆逃亡，军警成功逮捕2名企图逃跑的嫌犯。事件中无人伤亡，运钞车幸保不失，当局仍持续搜捕在逃嫌犯。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
屯门井头中村男子倒毙村屋内 头部伤势不寻常 警方暂列谋杀拘死者妻
01:06
屯门井头中村男子倒毙村屋内 头部伤势不寻常 警方暂列谋杀拘死者妻
突发
4小时前
星岛申诉王｜北角$29自助餐变长者食堂 直击场内墟冚迫爆争食
02:08
星岛申诉王｜北角$29「酒店式」任食放题自助餐 直击场面墟冚10分钟被抢空
申诉热话
5小时前
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
影视圈
21小时前
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
影视圈
16小时前
前港姐超低胸「上下失守」被丧摸画面曝光 卖性感登台吸金屡遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被丧摸画面曝光 卖性感登台吸金屡遇狼爪
影视圈
19小时前
汪明荃办年货「惊人造型」惹热议  手持巨物尽展平民巨星风范  网民：贴地过隔篱屋师奶
汪明荃办年货「惊人造型」惹热议  手持巨物尽展平民巨星风范  网民：贴地过隔篱屋师奶
影视圈
15小时前
港铁查票员月薪可达$22.7k！中学学历即可申请 新入职即获$1.2万奖金 另设3大津贴+2大花红
港铁查票员月薪可达$22.7k！中学学历即可申请 新入职即获$1.2万奖金 另设3大津贴+2大花红
生活百科
20小时前
百年上海街唐楼活化为艺术新地标 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY连结人心的社区桥梁
艺文资讯
3小时前
过气男星移民加国仍获前绯闻对象陈志云关照 惊爆陷婚姻危机？ 质问老婆：唔爱我啰！
过气男星移民加国仍获前绯闻对象陈志云关照 惊爆陷婚姻危机？ 质问老婆：唔爱我啰！
影视圈
4小时前
「郭可盈儿子」离巢逾十年胀爆罕现身 曾求婚《闪电传真机》主持遭拒 为养家转战商界
「郭可盈儿子」离巢逾十年胀爆罕现身 曾求婚《闪电传真机》主持遭拒 为养家转战商界
影视圈
2026-02-09 09:00 HKT