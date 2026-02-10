爱泼斯坦案 | 获阁员表态支持 施纪贤重申不会辞职

英国首相施纪贤（Keir Starmer）因为曾任命与已故美国富豪淫媒爱泼斯坦关系密切的文德森（Peter Mandelson）出任驻美大使，面对强大政治压力。他的幕僚团队已连续有2名高层离职，苏格兰工党领袖萨尔瓦尔（Anas Sarwar）亦公开呼吁施纪贤下台，以免拖累工党在今年5月苏格兰议会选举的选情。但施纪贤重申他不会辞职，多名内阁成员亦相继支持他。

爱泼斯坦案引发英政坛震荡

文德森与爱泼斯坦的关系，已成为施纪贤政府的全面危机，他在工党内部的权威也因此受到重创，尽管他从未见过爱泼斯坦。

施纪贤（右）因为曾任命与爱泼斯坦关系密切的文德森（左）出任驻美大使，面对强大政治压力。美联社

施纪贤陷入政治危机。美联社

苏格兰工党领袖萨尔瓦尔（图）公开呼吁施纪贤下台。美联社

副首相兼司法大臣林德伟（图）表态支持施纪贤。法新社

继首相办公厅主任麦克斯威尼（Morgan McSweeney）后，通讯主管艾伦（Tim Allan）周一亦请辞，有分析认为施纪贤的高级幕僚相继辞职，令人忧虑团队运作情况。

施纪贤：不会放弃使命

工党已有一些议员主张，施纪贤应为任命文德森为驻美大使辞职。苏格兰工党领袖萨尔瓦尔也加入呼吁，强调唐宁街的领导层必需更换。

对此施纪贤周一（9日）在闭门会议上向数十名工党议员发表讲话，声称他不会放弃职位。施纪贤说：「我参与过的每一场战斗，都以我胜利作为落幕。我不会放弃我的使命和对国家的责任。」

支持施纪贤的工党议员表示，施纪贤的讲话赢得了原本躁动不安的议员们的支持。工党议员柯蒂斯（Chris Curtis）说：「过程中存在一些艰难时刻，但他（施纪贤）确实让大家的气氛活跃了起来。」

多名重要阁员表态支持

一些被认为是施纪贤潜在挑战者的工党成员，也纷纷支持施纪贤。英国副首相兼司法大臣林德伟（David Lammy）在X上表示：「我们不应让任何事情分散我们改变英国的注意力，我们支持首相这样做。」

外相顾绮慧（Yvette Cooper）在社交媒体上指出：「在这个世界局势至关重要的时刻，我们不仅需要在国内，更需要在国际舞台上发挥领导作用。」

除此之外，财相李韵晴（Rachel Reeves），以及防相贺理安（John Healey），均表态支持施纪贤继续领导英国政府。