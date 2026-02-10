Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

曼谷Chatuchak市集 | 深夜突发大火 浓烟密布 烧毁28店舖

即时国际
更新时间：11:12 2026-02-10 HKT
发布时间：11:12 2026-02-10 HKT

泰国曼谷知名的翟道翟（Chatuchak）周末市集周一（9日）深夜发生大火，火势迅速蔓延，烧毁28间店舖。

焚烧40分钟 未传伤亡

火警于当晚11时15分发生，靠近1号门的一间服饰店突然起火，火势迅速蔓延至邻近摊位，所幸消防人员及时赶抵现场抢救，历经40分钟奋力扑救后，终于扑灭火势，但大火仍烧毁2个区域共28间店铺，所幸未传出人员伤亡。

曼谷知名的翟道翟发生大火，烧𣪷28家店舖。Facebook/ Fire & Rescue Thailand
曼谷知名的翟道翟发生大火，烧𣪷28家店舖。Facebook/ Fire & Rescue Thailand
多间店舖损失惨重。Facebook/ Fire & Rescue Thailand
多间店舖损失惨重。Facebook/ Fire & Rescue Thailand
翟道翟市集是东南亚规模最大的周末市集之一。维基网站
翟道翟市集是东南亚规模最大的周末市集之一。维基网站
翟道翟市集每逢假日都挤满来自全球各地的游客。iStock
翟道翟市集每逢假日都挤满来自全球各地的游客。iStock

根据Khaosod报道，消防单位调查指出，起火点位于市集内的一间服饰店，疑似因为店内堆放衣物，导致火势一发不可收拾，短时间迅速向四周蔓延。

多辆消防车前往灌救

消防队获报后立即出动多辆消防车前往灌救，现场浓烟密布、火光冲天，消防员必须不断喷洒水柱，以阻止火势继续蔓延。

大火扑熄后，相关部门已封锁现场查，由专责人员进驻，以调查起火原因。

知名景点 挤满各地游客

翟道翟市集是东南亚规模最大的周末市集之一，每逢假日都挤满来自全球各地的游客，而突如其来的这场大火，将直接影响相关店家，后续赔偿与重建工作仍待评估。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
屯门井头中村男子倒毙村屋内 头部伤势不寻常 警方暂列谋杀拘死者妻
01:06
屯门井头中村男子倒毙村屋内 头部伤势不寻常 警方暂列谋杀拘死者妻
突发
3小时前
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
影视圈
19小时前
前港姐超低胸「上下失守」被丧摸画面曝光 卖性感登台吸金屡遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被丧摸画面曝光 卖性感登台吸金屡遇狼爪
影视圈
17小时前
星岛申诉王｜北角$29自助餐变长者食堂 直击场内墟冚迫爆争食
02:08
星岛申诉王｜北角$29「酒店式」任食放题自助餐 直击场面墟冚10分钟被抢空
申诉热话
4小时前
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
影视圈
14小时前
汪明荃办年货「惊人造型」惹热议  手持巨物尽展平民巨星风范  网民：贴地过隔篱屋师奶
汪明荃办年货「惊人造型」惹热议  手持巨物尽展平民巨星风范  网民：贴地过隔篱屋师奶
影视圈
14小时前
港铁查票员月薪可达$22.7k！中学学历即可申请 新入职即获$1.2万奖金 另设3大津贴+2大花红
港铁查票员月薪可达$22.7k！中学学历即可申请 新入职即获$1.2万奖金 另设3大津贴+2大花红
生活百科
19小时前
百年上海街唐楼活化为艺术新地标 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY连结人心的社区桥梁
艺文资讯
1小时前
「郭可盈儿子」离巢逾十年胀爆罕现身 曾求婚《闪电传真机》主持遭拒 为养家转战商界
「郭可盈儿子」离巢逾十年胀爆罕现身 曾求婚《闪电传真机》主持遭拒 为养家转战商界
影视圈
2026-02-09 09:00 HKT
周三晚「万众开心」初配纪仁安，且看能否为谭校长建功。
谭校长爱驹初配纪仁安
马圈快讯
2026-02-08 19:15 HKT