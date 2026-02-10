曼谷Chatuchak市集 | 深夜突发大火 浓烟密布 波及48店舖

泰国曼谷知名的翟道翟（Chatuchak）周末市集周一（9日）深夜发生大火，火势迅速蔓延，波及48间店舖，其中28间被烧毁。

焚烧40分钟 未传伤亡

火警于当晚11时15分发生，靠近1号门的一间服饰店突然起火，火势迅速蔓延至邻近摊位，所幸消防人员及时赶抵现场抢救，历经40分钟奋力扑救后，终于扑灭火势，但大火仍波及48间占舖，当中2个区域共28间店铺被烧毁，所幸未传出人员伤亡。

曼谷知名的翟道翟发生大火，烧𣪷28家店舖。Facebook/ Fire & Rescue Thailand

多间店舖损失惨重。Facebook/ Fire & Rescue Thailand

翟道翟市集是东南亚规模最大的周末市集之一。维基网站

翟道翟市集每逢假日都挤满来自全球各地的游客。iStock

根据Khaosod报道，消防单位调查指出，起火点位于市集内的一间服饰店，疑似因为店内堆放衣物，导致火势一发不可收拾，短时间迅速向四周蔓延。

多辆消防车前往灌救

消防队获报后立即出动多辆消防车前往灌救，现场浓烟密布、火光冲天，消防员必须不断喷洒水柱，以阻止火势继续蔓延。

大火扑熄后，相关部门已封锁现场查，由专责人员进驻，以调查起火原因。

知名景点 挤满各地游客

翟道翟市集是东南亚规模最大的周末市集之一，每逢假日都挤满来自全球各地的游客，而突如其来的这场大火，将直接影响相关店家，后续赔偿与重建工作仍待评估。