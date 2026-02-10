爱泼斯坦案 | 前女友拒向国会作证 「特朗普不特赦不开口」

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美国已故富豪淫媒爱泼斯坦的前女友兼助手马克斯韦尔（Ghislaine Maxwell），周一（9日）在狱中接受美国国会闭门质询时，行使拒绝回答问题的权利，表明若能获得总统特朗普特赦，她就愿意开口作证。

爱泼斯坦2019年在纽约监狱候审性贩运罪名期间死亡，死因遭裁定为自杀；64岁的马克斯威尔曾是英国社交名媛，因招募少女给爱泼斯坦而被判监20年。她是目前唯一因相关案件遭定罪者，今次是透过视讯连线，在德州监狱接受国会质询。

马克斯威尔曾是英国社交名媛，因招募少女给爱泼斯坦而被判监20年。纽约南区法院
马克斯韦尔是爱泼斯坦前女友。纽约南区法院
众议院监督及政府改革委员会主席科默证实，马克斯韦尔拒绝作证。美联社
美国众议院监督及政府改革委员会召开记者会。法新社
英前社交名媛 遭判监20年

美国众议院监督及政府改革委员会日前发出传票，要求马克斯威尔说明她与爱泼斯坦之间的关系。但她在接受质询时并未回答任何问题，而是行使美国宪法第5修正案赋予的权利，以避免自证其罪。

监督及政府改革委员会主席科默对记者说：「不出所料，马克斯威尔援引第5修正案，拒绝回答任何问题。这显然非常令人失望。我们原本有许多问题要问，包括她和爱泼斯坦犯下的罪行，以及是否存在其他潜在共犯等。」

要求特朗普特赦

马克斯威尔的代表律师马库斯说，如果特朗普给予特赦，她愿意公开作证。

马库斯在声明中指出：「如果这个委员会和美国大众真的想听到事情发生的完整始末，以及未经过滤的真相，其实有一条直接的途径。只要特朗普总统给予特赦，马克斯威尔女士准备诚实地说明一切。」

律师：特朗普与克林顿未涉不法行为

马库斯同时表示，过去曾与爱泼斯坦交好的特朗普和前总统克林顿「并未涉及任何不法行为」。爱泼斯坦与许多知名人士关系密切，包括商界高层、政治人物、名人与学者。

他说：「只有马克斯威尔女士能解释原因，而大众有权知道真相。」
  

