中美关系 | 美媒：特朗普4月初访北京晤习近平 今年可望会面4次

更新时间：08:51 2026-02-10 HKT
发布时间：08:51 2026-02-10 HKT

美国政治媒体POLITICO引述3名消息人士报道，美国总统特朗普将于4月首周前往北京，与中国国家主席习近平会晤，而这场峰会可能是特朗普与习近平今年4次会面中的第一次。白宫官员则表示，特朗普与习近平4月会晤的日期尚未最终确定，而中国驻美大使馆暂时未有回应。

白宫：习特会日期未确定

特朗普去年秋天在南韩与习近平会面后，曾承诺将于4月访问中国，但白宫至今尚未公布确切日期。一名白宫官员在匿名情况下透露行程规划细节，表示今次访问的确切日期尚未敲定。

中美关系 | 特朗普：习近平接近年底访白宫 2人关系非常好

消息人士透露，特朗普将于4月首周前往北京，与习近平会面。法新社
消息人士透露，特朗普将于4月首周前往北京，与习近平会面。法新社
特朗普多番表示，与习近平关系非常好。法新社
特朗普多番表示，与习近平关系非常好。法新社

事实上，两位领导人上周曾通电话，外界认为这次通话是为此次访问铺路，双方讨论的议题涵盖贸易问题与多项国际冲突。

习特上周通电话商多项议题

特朗普表示，双方在通话中谈及台湾议题。根据公开纪录，两位领导人在去年10月于南韩会面时并未触及此议题。这显示台湾问题可能在今年春季的领袖会谈中被提出，并可能成为峰会前的重要紧张焦点。

上月，美国财长贝森特在瑞士达沃斯接受POLITICO访问时说，习特今年可能会面达4次。

特朗普第2任内首度与习近平会晤是在去年10月30日在南韩釜山，双方会谈约100分钟后，敲定推动为期1年的贸易休战。

习近平或睽违10年首访白宫

今年可能有4场习特会，包括4月特朗普对华国是访问、11月深圳的亚太经济合作（APEC）领袖会议、12月迈阿密20国集团（G20）领袖会议，以及习近平年底可能赴白宫访问。

习近平访美若成行，将是他睽违10年首度访问白宫，特朗普8日曾说，日期可能是「接近年底时」。

