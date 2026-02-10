古巴警告航空公司燃油供应告急 燃油料短缺至3月中

古巴当局向国际航空公司发出航空通告（NOTAM），警告该国自本月10日起，将无法提供喷气燃油（Jet A-1），至少持续至3月11日，引发航空业及旅游业忧虑。

航班或需自备足够燃油

综合路透社及古巴传媒报道，官方通告显示，包括哈瓦那何塞·马蒂国际机场在内，全岛至少9个国际机场的喷气燃油供应将中断，航空公司飞往古巴后将无法在当地加油。航班要继续营运，或需自备足够燃油、改在其他国家加油，或考虑取消部分航班。

当地媒体分析，燃油短缺源于能源危机加剧。古巴长期依赖委内瑞拉供应燃油，但自去年底以来未有收到石油或成品油，与美国加强封锁、阻止委内瑞拉出口有关。美国政府亦警告对向古巴输送燃油的国家施加关税压力。

航空燃油短缺可能影响周内数百班航班运作，导致班机取消或改道，加重旅游业成本及不确定性。部分航空公司正在调整航班安排。

燃油危机不但对航空业造成冲击，也令本已脆弱的古巴经济受到进一步压力。古巴国内燃油、运输和电力供应持续紧张，旅客及业界正在密切关注局势进一步演变。