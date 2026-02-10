Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

84岁独居母失踪一周 NBC主播称愿付600万美元赎金求绑匪放人

即时国际
更新时间：00:04 2026-02-10 HKT
发布时间：00:04 2026-02-10 HKT

美国国家广播公司（NBC）晨间节目《今日秀》（Today）女主播格斯里（Savannah Guthrie）的84岁独居母亲南西（Nancy Guthrie）从自家失踪，事隔7天警方未有任何头绪。据悉绑匪要求家属支付600万美元赎金（近4700万港元），格斯里在社交媒体上载影片表示愿付赎金，恳求绑匪放人，但有前FBI高官认为事有蹊跷，家属不应冒然交钱。

南西于2月1日失踪，她并未失智，但行动不便，必备药品等都留在家中，令家人非常担心。格斯里周六在Instagram上载与兄长卡姆伦（Camron）与姊姊安妮 （Annie）一同拍摄的影片，向绑匪喊话表示：「我们收到了你的讯息，我们理解。」她要求绑匪交还「非常珍贵」的母亲，「我们会付出代价」。

相关新闻：NBC主播84岁独居母离奇失踪 传赎金「几百万美元比特币」

不过，美媒引述前FBI高级特工表示，在绑匪提供任何南西仍然活著的证据之前，格斯里不应该支付任何赎金。FBI国家学院前院长哈里根告诉《华盛顿邮报》：「活着的证据至关重要。他们需要对话，而格斯里一家也希望与这些绑匪对话。但如果双方无法沟通，支付赎金没有任何意义。」

南西失踪后曾有传媒机构表示收到勒索信，当中不包括证明南西仍然活着的证据，甚至不确定她是否在这些所谓绑匪的手上。据悉支付赎金的期限是当地周一下午5时。未知格斯里一家在那之后有否与绑匪进一步沟通。

