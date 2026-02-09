【教你点分】加拿大Marcan药厂高血压药瓶入错低血压药  卫生部警告病人即检查

加拿大Marcan Pharmaceuticals Inc.药品公司证实，一些标示高血压药阿姆洛地平／氨氯地平（MAR-Amlodipine）的药瓶，可能装入了低血压药物迈妥林锭 （midodrine）2.5毫克片剂。当地卫生部门宣布召回2个批次的药物，本港卫生署也有发出公告。

若高血压病人误服低血压药，可能导致血压高至危险程度、头晕、昏厥、心跳缓慢，甚至可能造成器官损伤。如果误服者为儿童，风险可能更高。

加拿大卫生部公布，就上述药厂MAR-Amlodipine 5毫克片剂，DIN 02371715，批号为2472021及2472021A，有效期至2027年7月的两批药发出召回令。

正常的高血压药氨氯地平药片为白色或类白色，扁平八边形，中间有一条横线，一面印有「210」和「5」，另一面空白；而迈妥林锭 片剂则为白色及圆形，一面印有「M2」。

当局指出误服药物的危险，并警告病人检查确认药物，如发现有问题或有任何怀疑，应将药品退回药房或咨询专业药剂师。