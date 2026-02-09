施纪贤管治危机｜传讯主任辞职一年换4人 幕僚长前一天才离任

英国首相施纪贤（Keir Starmer）政府接连有人离任，其任职仅5个月的通讯主管艾伦（Tim Allan）周一辞职，已是一年内第4位唐宁街通讯主管离职。艾伦在一份声明中表示：「我决定辞职，以便组建新的唐宁街10号团队。我祝愿首相及其团队一切顺利。」

此前一天，施纪贤的唐宁街幕僚长麦克斯维尼（Morgan McSweeney）才宣布辞职，为建议任命文德森（Peter Mandelson）出任驻美大使负责。文德森被指与美国「富豪淫媒」性罪犯爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）有联系而引发争议。

艾伦曾于1992年至1998年担任前首相贝理雅的顾问，2001年创立并领导了英国顶尖公共事务咨询公司，2025年9月被任命为唐宁街通讯主管。