英国放宽申请BNO签证资格 中国驻英使馆：其行可鄙

即时国际
更新时间：14:38 2026-02-10 HKT
发布时间：14:38 2026-02-10 HKT

英国政府宣布放寛港人移英。中国驻英国使馆发言人回应指，中方一贯坚决反对英方操弄BNO问题、干涉中国内政。

发言人指出，英方此前类似做法已导致一些受蛊惑的港人背井离乡，到英国后遭受歧视、生计窘迫，沦为「二等公民」。英方现在进一步玩弄BNO伎俩，其行可鄙，其心可诛。

批英方进一步玩弄BNO伎俩

中方敦促英方认清大势，停止政治操弄，停止干涉香港事务和中国内政，否则必将自取其辱、自食恶果！

英国政府较早前宣布，英国国民（海外）身份（BNO）持有人的子女，若在1997年香港回归当日未满18岁，而现在已经成年，将可独立申请透过BNO「5+1」计划移民英国，且可带同伴侣及子女赴英。英国当局预计未来5年将有2.6万抵达英国。

公布称，此前的计划有漏洞导致同一家庭内发生不公平的情况，一些子女可以移居，一些子女却不合乎资格，这次放宽可以弥补这个漏洞。

自从BNO移英计划推出以来，有超过23万人获批签证，接近17万人已经移居英国。

