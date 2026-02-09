托儿所职员嫌返工太忙！ 泻药扮糖喂小孩「送他们回家」

美国伊利诺州一名日托中心的女员工因为不满工作量太大，竟给幼童喂泻药，目的是将他们送回家。家长发现孩子不明原因不适，经警方介入调查揭发真凶，并证实至少3名两岁以下幼童受害。

华雷斯（Yizel Juarez）涉嫌向幼儿喂泻药只为减轻工作量。 St. Charles Police Department

据报道，其中一名受害幼童的母亲向媒体透露，17个月大的孩子去年夏天入学后，就开始出现不明原因的肠胃问题。她与丈夫带着孩子四处求医，但排除病毒感染与其他疾病，甚至换过奶粉，却始终查不出病因。

多名家长陆续回报类似状况，感到不妥遂报警求助。根据调查，由于日托中心规定，生病孩童必须回家休养24小时，现年23岁的员工华雷斯（Yizel Juarez）竟将咀嚼式泻药伪装成糖果，喂给园内幼童吃，让他们「不适回家」以减轻工作量。

华雷斯曾就读北伊利诺大学（Northern Illinois University）幼儿教育系，2025年夏季入职涉事日托中心。她已被开除，并面临3项对13岁以下儿童造成身体伤害的加重伤害未遂罪，以及3项危害儿童生命健康罪，但在出庭日期公布后已经获释。

孩子父母轰：不想做就换工作

受害幼童母亲气愤表示，「我的孩子现在还在为便秘所苦，医生说这是停用泻药后的副作用。谁知道会有什么长期影响？太恶心了，不想做就换工作。」受害幼童的父亲则痛心地说：「我无言以对。你以为孩子在日托中心很安全，却遇到这种事，太令人伤心了。」