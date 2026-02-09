Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

托儿所职员嫌返工太忙！ 泻药扮糖喂小孩「送他们回家」

即时国际
更新时间：19:36 2026-02-09 HKT
发布时间：19:36 2026-02-09 HKT

美国伊利诺州一名日托中心的女员工因为不满工作量太大，竟给幼童喂泻药，目的是将他们送回家。家长发现孩子不明原因不适，经警方介入调查揭发真凶，并证实至少3名两岁以下幼童受害。

相关新闻：恶魔幼儿园︱辽宁幼师集体虐儿 15日掌掴推撞墙喂口水饭千次

华雷斯（Yizel Juarez）涉嫌向幼儿喂泻药只为减轻工作量。 St. Charles Police Department
华雷斯（Yizel Juarez）涉嫌向幼儿喂泻药只为减轻工作量。 St. Charles Police Department

据报道，其中一名受害幼童的母亲向媒体透露，17个月大的孩子去年夏天入学后，就开始出现不明原因的肠胃问题。她与丈夫带着孩子四处求医，但排除病毒感染与其他疾病，甚至换过奶粉，却始终查不出病因。

多名家长陆续回报类似状况，感到不妥遂报警求助。根据调查，由于日托中心规定，生病孩童必须回家休养24小时，现年23岁的员工华雷斯（Yizel Juarez）竟将咀嚼式泻药伪装成糖果，喂给园内幼童吃，让他们「不适回家」以减轻工作量。

相关新闻：33岁「恶魔护士」杀7婴遭判囚终身 成英国第四名终身监禁女性

华雷斯曾就读北伊利诺大学（Northern Illinois University）幼儿教育系，2025年夏季入职涉事日托中心。她已被开除，并面临3项对13岁以下儿童造成身体伤害的加重伤害未遂罪，以及3项危害儿童生命健康罪，但在出庭日期公布后已经获释。

孩子父母轰：不想做就换工作

受害幼童母亲气愤表示，「我的孩子现在还在为便秘所苦，医生说这是停用泻药后的副作用。谁知道会有什么长期影响？太恶心了，不想做就换工作。」受害幼童的父亲则痛心地说：「我无言以对。你以为孩子在日托中心很安全，却遇到这种事，太令人伤心了。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
周三晚「万众开心」初配纪仁安，且看能否为谭校长建功。
谭校长爱驹初配纪仁安
马圈快讯
2026-02-08 19:15 HKT
串谋勾结外国势力案 主脑黎智英被判囚二十年罪有应得 旁听席有人站立举手欢呼「好呀！」
03:13
串谋勾结外国势力案 主脑黎智英被判囚二十年罪有应得 旁听席有人站立举手欢呼「好呀！」
社会
10小时前
粉岭麻笏村银主盘开价110万拍卖 较银行估价低35% 楼龄仅4年 小巴直达港铁站
粉岭麻笏村银主盘开价110万拍卖 较银行估价低35% 楼龄仅4年 小巴直达港铁站
笋盘推介
9小时前
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
生活百科
2026-02-07 14:30 HKT
94岁胡枫遭72岁女星强吻高调「宣示主权」：我嘅男朋友 网民笑称难为修哥有「虐老感」？
94岁胡枫遭72岁女星强吻高调「宣示主权」：我嘅男朋友 网民笑称难为修哥有「虐老感」？
影视圈
5小时前
「郭可盈儿子」离巢逾十年胀爆罕现身 曾求婚《闪电传真机》主持遭拒 为养家转战商界
「郭可盈儿子」离巢逾十年胀爆罕现身 曾求婚《闪电传真机》主持遭拒 为养家转战商界
影视圈
11小时前
红磡公屋通告召唤真人 指名道姓叫「刘家荣」安静？ 中文版见真章网民爆笑收场｜Juicy叮
红磡公屋通告召唤真人 指名道姓叫「刘家荣」安静？ 中文版见真章网民爆笑收场｜Juicy叮
时事热话
9小时前
湿冷天气救星！「排骨羽绒外套」翻红 推荐5款防风防水羽绒 必学洋葱式穿搭保暖御寒
湿冷天气救星！「排骨羽绒外套」翻红 推荐5款防风防水羽绒 必学洋葱式穿搭保暖御寒
保健养生
9小时前
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
01:09
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
生活百科
2026-02-07 12:00 HKT
中年好声音4｜「白羊君」攞5灯热爆舞台  两特点泄真身为TVB老臣子？入行前曾做巴士司机
中年好声音4｜「白羊君」攞5灯热爆舞台  两特点泄真身为TVB老臣子？入行前曾做巴士司机
影视圈
22小时前