日本众议院选举｜高市早苗大胜 中国外交部：若误判形势必遭迎头痛击

日本首相高市早苗领导的自民党在众议院改选取得压倒性胜利，中国外交部发言人林剑回应表示，日本今次选举反映一些「深层次的结构性问题」及趋势，「殷鉴不远，不可不察」。他指日本「极右翼势力若误判形势，恣意妄为」，必将遭到日本人民的抵制和国际社会「迎头痛击」。



高市早苗9日在记者会上谈及对华外交则表示，推进战略互惠关系的方针不变，强调「将从国家利益的观点出发，冷静并妥善地应对」。

相关新闻：日本众议院选举 | 前写真女星森下千里「零秒当选」 爆冷击败政坛老将

中国外交部下午举行例行记者会，日本众议院改选自民党大胜成为传媒关注焦点。林剑指出，选举是日本的国内事务，但这次选举反映一些「深层次的结构性问题」及思潮动向、趋势，值得日本各界有识之士和国际社会深思，「殷鉴不远，不可不察」。

相关新闻：日本众议院选举︱胡锡进：高市不是「铁娘子」而是「搅屎棍」

林剑表示，中国对日政策始终保持稳定性和连续性，不会因日本某一次选举而变化。日本「极右翼势力」若「误判形势，恣意妄为」，必将遭到日本人民的抵制和国际社会「迎头痛击」。

他并表示，中方敦促日本执政当局「正视而不是漠视」国际社会的关切，走「和平发展道路」而不是「重蹈军国主义覆辙」。恪守「中日四个政治文件」，而不是背信弃义。中方再次敦促日方「撤回高市涉台错误言论」，以实际行动展现维护中日关系政治基础的基本诚意。

相关新闻：日本众议院选举︱自民党夺过半议席 拆局：华学者指将强化抗中姿态