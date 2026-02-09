基督城枪击案｜枪手突称「不人道」拘留致认错罪 上诉求推翻判决

2019年白人男子塔兰特（Brenton Tarrant）枪击纽西兰基督城两座清真寺，造成51人死亡，他在受审时已认罪，并于2020年8月被判处终身监禁。近日他突然提出上诉，声称自己在审判期间处于「酷刑般且不人道」的拘留条件，使他精神不稳定，无法作出理性判断才会认罪。他要求上诉庭推翻此前的裁决，周一透过视讯影像在上诉法院应讯。

塔兰特剃了光头，戴著黑框眼镜，身穿一件白色钮扣衬衫。他在视讯作供时表示：「我当时不具备做出知情决定所需的心智状态或心理健康。」

根据纽西兰国家广播电台（RNZ）报道，他当时曾考虑让美国总统特朗普卷入此案，「或许我可以走出去，说屋顶上有第2名枪手，或许我可以说那是特朗普」。

曾考虑说「特朗普是枪手」

2019年3月15日，塔兰特携带一批半自动武器，攻击基督城两座清真寺的信徒，长达17分钟的屠杀过程网上直播，受害者均为穆斯林，包括妇孺与长者。

塔兰特被邻终身监禁且不得假释，是纽西兰史上最严厉的判决。他目前被关押在奥克兰监狱一间专门收容极端风险囚犯的单位，很少与其他囚犯或人员互动。威灵顿的上诉法院需要决定是否维持塔兰特的有罪判决，若维持仍要审理他就刑期提出的上诉。若推翻定罪，则本案将发还高等法院重审。