Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

基督城枪击案｜枪手突称「不人道」拘留致认错罪 上诉求推翻判决

即时国际
更新时间：17:21 2026-02-09 HKT
发布时间：17:21 2026-02-09 HKT

2019年白人男子塔兰特（Brenton Tarrant）枪击纽西兰基督城两座清真寺，造成51人死亡，他在受审时已认罪，并于2020年8月被判处终身监禁。近日他突然提出上诉，声称自己在审判期间处于「酷刑般且不人道」的拘留条件，使他精神不稳定，无法作出理性判断才会认罪。他要求上诉庭推翻此前的裁决，周一透过视讯影像在上诉法院应讯。

塔兰特剃了光头，戴著黑框眼镜，身穿一件白色钮扣衬衫。他在视讯作供时表示：「我当时不具备做出知情决定所需的心智状态或心理健康。」

根据纽西兰国家广播电台（RNZ）报道，他当时曾考虑让美国总统特朗普卷入此案，「或许我可以走出去，说屋顶上有第2名枪手，或许我可以说那是特朗普」。

曾考虑说「特朗普是枪手」

2019年3月15日，塔兰特携带一批半自动武器，攻击基督城两座清真寺的信徒，长达17分钟的屠杀过程网上直播，受害者均为穆斯林，包括妇孺与长者。

塔兰特被邻终身监禁且不得假释，是纽西兰史上最严厉的判决。他目前被关押在奥克兰监狱一间专门收容极端风险囚犯的单位，很少与其他囚犯或人员互动。威灵顿的上诉法院需要决定是否维持塔兰特的有罪判决，若维持仍要审理他就刑期提出的上诉。若推翻定罪，则本案将发还高等法院重审。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
串谋勾结外国势力案 主脑黎智英被判囚二十年罪有应得 旁听席有人站立举手欢呼「好呀！」
03:13
串谋勾结外国势力案 主脑黎智英被判囚二十年罪有应得 旁听席有人站立举手欢呼「好呀！」
社会
8小时前
周三晚「万众开心」初配纪仁安，且看能否为谭校长建功。
谭校长爱驹初配纪仁安
马圈快讯
23小时前
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
生活百科
2026-02-07 14:30 HKT
「郭可盈儿子」离巢逾十年胀爆罕现身 曾求婚《闪电传真机》主持遭拒 为养家转战商界
「郭可盈儿子」离巢逾十年胀爆罕现身 曾求婚《闪电传真机》主持遭拒 为养家转战商界
影视圈
9小时前
红磡公屋通告召唤真人 指名道姓叫「刘家荣」安静？ 中文版见真章网民爆笑收场｜Juicy叮
红磡公屋通告召唤真人 指名道姓叫「刘家荣」安静？ 中文版见真章网民爆笑收场｜Juicy叮
时事热话
8小时前
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
01:09
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
生活百科
2026-02-07 12:00 HKT
中年好声音4｜「白羊君」攞5灯热爆舞台  两特点泄真身为TVB老臣子？入行前曾做巴士司机
中年好声音4｜「白羊君」攞5灯热爆舞台  两特点泄真身为TVB老臣子？入行前曾做巴士司机
影视圈
20小时前
湿冷天气救星！「排骨羽绒外套」翻红 推荐5款防风防水羽绒 必学洋葱式穿搭保暖御寒
湿冷天气救星！「排骨羽绒外套」翻红 推荐5款防风防水羽绒 必学洋葱式穿搭保暖御寒
保健养生
7小时前
「迷晕白撞党」卷土重来？ 天后站外陌生人扮熟打招呼 港男拒相认后大叔露怪异表情｜Juicy叮
「迷晕白撞党」卷土重来？ 天后站外陌生人扮识 港男拒相认后大叔露怪异表情｜Juicy叮
时事热话
6小时前
前TVB性感女星贴身裙「半除」效果震撼视觉 疑泄失婚后感情观：是我错了
前TVB性感女星贴身裙「半除」效果震撼视觉 疑泄失婚后感情观：是我错了
影视圈
21小时前