南韩少子化危机 | 珍岛郡守倡「进口处女」 越南使馆怒轰：损害女性尊严

南韩全罗南道珍岛郡郡守金希洙近日提议，应从越南或斯里兰卡等国「进口处女」来解决人口萎缩问题，引发严重外交风波。越南驻首尔使馆对此提出正式抗议，以表达强烈不满。全罗南道政府随即发声明致歉，坦言该言论严重物化女性，且侵犯人格尊严。

涉越南、斯里兰卡

南韩媒体报道，金希洙上周三（4日）在一次探讨人口危机的座谈会中表示，面对人口断崖的风险，政府应采取特殊措施。他宣称：「我们应该实施特殊措施，例如从越南或斯里兰卡『进口处女』，并让她们与农村地区的年轻男性结婚。」

南韩深受少子化之苦，竟有地方首长提「进口处女」。美联社

南韩全罗南道珍岛郡郡守金希洙近日提议，应从越南或斯里兰卡等国「进口处女」来解决人口问题。法新社

由于该场座谈会采取现场直播，金希洙的发言立即引发与会者与南韩舆论强烈谴责。现场官员如光州市长姜琪正随即提出异议，强调解决人口问题应优先发展产业，不应利用外国人婚姻此类错误手段。

引发外交风波

由于金希洙使用「进口」与「处女」等词汇形容外籍女性，引发越南政府高度不满。越南驻首尔大使馆已向韩方提出正式抗议，认为该言论严重伤害越南人民的感情与女性尊严。

全罗南道政府发言人随后发声明扑火，坦言郡守的言论「严重侵犯人格尊严，将女性工具化，在任何情况下都无法被合理化」，并向越南人民与所有女性深表歉意。

金希洙随后也发表个人声明道歉，坦承使用了「粗鄙且不恰当的词汇」，并称初衷是为了讨论解决农村凋零的制度性措施。

世纪末人口或减半

南韩深受高龄化和少子化之苦，生育率持续探底，2024年仅为0.75。人口专家警告，假如这个趋势不变，南韩现有的5000万人口，到本世纪末将近减半至2680万人。

为挽救人口，南韩基层政府已推行多种补贴，例如在特定区域发放每月15万韩圜（约800港元）的「农村基本所得」券，但成效依然有限。

相对之下，外籍人口成为少数人口增长的来源。官方数据显示，2025年新归化公民共1万1344人，主要来源国包含：中国56.5%、越南23.4%、菲律宾3.1%、泰国2.2%。