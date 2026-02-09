Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

东京车祸 | 驾林宝坚尼撞警车酿2伤 华汉弃同车女子逃逸后自首

更新时间：13:43 2026-02-09 HKT
发布时间：13:43 2026-02-09 HKT

日本东京中央区筑地大桥周日（8）日因降雪路面结冰，接连发生多宗连环车祸，其中一辆林宝坚尼跑车竟高速冲撞正在处理事故的警车，造成2名警员重伤。肇事的中国籍司机事后一度逃逸，弃下同车重伤女子，其后到警局自首。

事发于8日凌晨4时左右，涉事41岁中国籍男子刘长然驾驶林宝坚尼行经东京中央区筑地大桥时，从后方撞上停靠路旁、正在处理轿车与计程车事故的警车，导致车内两名分别51岁与49岁男警重伤，分别出现颈椎与腰椎骨折，预估需约1个月才能康复。

东京筑地大桥连环车祸中，其中一辆警车被中国男子驾驶的林宝坚尼冲撞，造成2名警察重伤。X@Atsu_4
东京筑地大桥连环车祸中，其中一辆警车被中国男子驾驶的林宝坚尼冲撞，造成2名警察重伤。X@Atsu_4
一名中国男子驾车撞警车后一度逃去。X@fuuuukatsu
一名中国男子驾车撞警车后一度逃去。X@fuuuukatsu
驾车肈祸中国男子其后自首。X@fuuuukatsu
驾车肈祸中国男子其后自首。X@fuuuukatsu

疑超速撞警车 酿2警重伤

林宝坚尼车内还载有一名20多岁外籍女子，同样受重伤，但刘男直接逃离现场，弃下受伤女子。警视厅随即以重大伤害肇事逃逸案，展开追查。

直到当晚，刘嫌自行前往月岛警署投案，并向警方供称：「我确实撞上停靠在左侧的车辆，因为自己受伤疼痛难忍，想先去医院治疗才离开现场。」警方表示，刘男已坦承涉案，详细肇因仍在调查。

投案华汉胸骨骨折重创

据报刘嫌是个体经营者，因涉嫌肇事逃逸及其他罪行被捕，他本人也身受重伤，包括胸骨骨折。据悉林宝坚尼当时的行驶速度明显超过法定限速，东京警视厅目前正在调查事发时的具体情况。

警方也指出，受降雪影响，筑地大桥路面结冰，同一时段共发生4宗交通事故、涉及8辆车辆，连同本案共造成7人受伤，研判多宗事故皆与车辆打滑有关。

