日本众议院选举 | 前写真女星「零秒当选」爆冷击败政坛老将

即时国际
更新时间：12:55 2026-02-09 HKT
发布时间：12:55 2026-02-09 HKT

在刚结束的日本众议院选举中，执政自民党成功夺下压倒性的三分二议席，其中宫城县第4选区更出现「秒杀级」结果。开票仅约2分钟，选情即已明朗，自民党候选人、现任环境大臣政务官的森下千里，已确定当选。现年44岁、曾以写真女星身分红遍全日本的森下千里，强势击败在该选区盘踞30年、有「选战之神」称号的政坛大佬安住淳。

这场选举结果被日媒形容为「大金星」，也就是下克上的大逆转，主要原因在于2名候选人实力悬殊的背景。森下千里是现任环境大臣政务官，早年以赛车女郎与泳装模特儿出道，在演艺圈拥有极高知名度，其后在2019年宣布引退后转战政坛。

以赛车女郎与泳装模特儿出道

森下千里选前不被看好，许多评论家认为，写真偶像的标签过于沉重，在保守的日本政界与东北选区，很难获得选民的实质信任，特别是她挑战的宫城第4选区，对手是当时立宪民主党（后并入中道改革联盟）的政坛老将安住淳。安住淳曾任财务大臣、国会对策委员长，自1996年以来连续10次在单一选区当选，甚至在自民党全盛时期也未曾落马。

高市早苗于2025年上任后，森下千里获得重用，被拔擢为环境大臣政务官。她在内阁中的表现相对稳健，特别是在处理东北地区绿能转型与灾后重建后的环境保护议题上，成功让选民将她与过去的「偶像身分」脱钩。

成功摆脱写真偶像标签

8日的开票结果显示，森下千里在宫城4选区拿下了12万4250票，得票率57.1%，远远抛离安住淳的7万8671票。这不仅是她个人的胜利，更象征著自民党在东北地区成功插旗。

在上一届选举中，森下于区域选举败给安住，但因同时列入自民党比例代表名单，最终仍成功进入国会。

