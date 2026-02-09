伊朗局势 | 诺贝尔和平奖得主穆罕默迪 遭伊朗加监7年半

诺贝尔和平奖得主、伊朗维权人士穆罕默迪（Narges Mohammadi）被判处7年半的新刑期。穆罕默迪已因串谋危害国家安全及进行反政府宣传，被判刑13年9个月，仍在服刑。据报她刚结束近一周的绝食抗议，健康状况已「日益恶化」。

53岁的穆罕默迪从事争取女性权益的运动长达30年，在过去的25年，因公开反对伊朗使用死刑和对女性的强制性衣装规定而多次受审和入狱。在2023年，仍然系狱的她获颁诺贝尔和平奖。

穆罕默迪丈夫拉赫马尼斥责伊朗当局违反人权。路透社

穆罕默迪一双孖生子女代母领取诺贝尔和平奖。法新社

刚结束绝食抗议

她于2月2日开始绝食，以抗议她的监禁条件以及无法与律师和家人通话，直至2月8日日才结束绝食抗议。

穆罕默迪于去年12月被捕，伊朗检察官指她在东北部城市马什哈德举行的追悼会上发表挑衅性言论，并鼓励在场人士高喊违反规定的口号，扰乱社会秩序。

穆罕默迪的纳尔吉斯基金会发声明表示，穆罕默迪周日从监狱致电其代表律师尼利称，她已于上周六收到最新的判决，她还将被流放到东部南呼罗珊省的霍斯夫市2年。

数天前因健康恶化入院

基金会指，她已被完全隔离数周，遭切断与外界联系，到日前才终于能够通过与律师的简短通话，讲述自己的处境。

穆罕默迪告诉尼利，她3天前因健康状况恶化被送往医院。然而，在她完成治疗之前，她就被送回了位于马什哈德的伊朗情报部安全拘留中心。

逾10年未能见双胞胎子女

她身在巴黎的丈夫拉赫马尼斥责伊朗违反人权，他在一份声明中说：「纳尔吉斯（穆罕默迪）没有进行任何辩护，她坚信司法机构毫无合法性。她认为这些审判不过是一场早已注定的闹剧。」

穆罕默迪过去10年大部分时间都在狱中度过，自2015年以来未曾见过住在巴黎的双胞胎子女。

伊朗坚持浓缩铀立场

穆罕默迪的消息传出之际，正值伊朗试图与美国就其核计划进行谈判，以避免美国总统特朗普威胁的军事打击。但伊朗外长阿拉格齐表明，伊朗将坚持必须能够浓缩铀的立场。

以色列总理内塔尼亚胡预计本周将前往华盛顿，伊朗将成为主要讨论焦点。