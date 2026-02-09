Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中美关系 | 特朗普：习近平接近年底访白宫 2人关系非常好

即时国际
更新时间：09:08 2026-02-09 HKT
发布时间：09:08 2026-02-09 HKT

美国总统特朗普近日对美国全国广播公司（NBC）表示，他与中国国家主席习近平上周三（4日）通话，讨论贸易、台湾、俄乌战争及伊朗局势等议题，但重点放在经济及中美关系。他重申将于4月访问中国，而习近平将于「接近年底时」访问白宫。

上周通话谈台湾等议题

NBC周日（8日）播出4日特朗普接受专访的内容，话题涵盖习特通话、人工智能（AI），以及下一届总统大选相关议题。特朗普强调，与习近平的对话「很棒」，并表示「我们都明白保持这种状态的重要性」。

相关新闻：
中美元首通话｜习近平：美须慎重处理对台军售 国台办：台湾问题是中国核心利益中的核心

特朗普指习近平将于接近年底访白宫。美联社
特朗普指习近平将于接近年底访白宫。美联社
特朗普强调，与习近平的对话「很棒」。美联社
特朗普强调，与习近平的对话「很棒」。美联社
特朗普说，说，中美是世界上最强大的国家，自己与习近平的关系「非常好」。法新社
特朗普说，说，中美是世界上最强大的国家，自己与习近平的关系「非常好」。法新社

谈到中美关系时，特朗普再次提及自己4月访华的计划，并表示习近平将于「接近年底时」访问白宫。他说，中美是世界上最强大的国家，自己与习近平的关系「非常好」，而这点非常重要；「对他（习近平）来说，和我保持良好关系也很重要。」

重申将于4月访华

谈及美国目前的经济表现，特朗普表示，「我认为2026年会更好」。他指出，目前有数千亿美元资金涌入美国，就在此刻，已有18万亿美元（140.2万亿港元）正在美国投资，全国各地都有工厂、制造设施，以及成千上万家企业正在兴建。

至于这些外国企业的工厂与生产基地是否会在他任内于美国启用，特朗普说，未来一年到一年半内就会陆续启用。

主持人随后将话题转向人工智能，询问特朗普是否曾使用ChatGPT或另一款生成式AI模型Claude。特朗普表示，自己其实没有真正用过，但对相关技术「非常了解」。他说，AI是一件大事，可能会成为史上最重大的发展之一，甚至比网际网路还重要，美国在这方面大幅领先中国，也走在其他国家之前。

指万斯及鲁比奥下屈大选可望联手

针对2028年总统大选，特朗普曾提到，副总统万斯与国务卿鲁比奥可望联手，成为未来共和党的潜在搭档。不过他在今次专访中不愿明确谈论谁将出任主帅、谁担任副手。

被问及这两人的差异时，特朗普认为这是个「相当有意思的问题」，并表示「其中一位比另一位略具外交手腕」，但两人都非常聪明，也愿意上对手不敢上的节目，并能应对任何挑战。

特朗普指出，两人在风格上有所不同，但都极具能力，若搭档参选，将会非常难以击败。不过他也强调，在政治世界里，永远无法预料下一步会发生什么事；正如人们常说的，「在特朗普时代，什么都有可能发生」。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中年好声音4｜「白羊君」攞5灯热爆舞台  两特点泄真身为TVB老臣子？入行前曾做巴士司机
中年好声音4｜「白羊君」攞5灯热爆舞台  两特点泄真身为TVB老臣子？入行前曾做巴士司机
影视圈
11小时前
天气｜过年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一天气（附九天天气预报）
00:47
天气｜过年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一天气（附九天天气预报）
社会
21小时前
前TVB性感女星贴身裙「半除」效果震撼视觉 疑泄失婚后感情观：是我错了
前TVB性感女星贴身裙「半除」效果震撼视觉 疑泄失婚后感情观：是我错了
影视圈
11小时前
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
生活百科
2026-02-07 14:30 HKT
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
01:09
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
生活百科
2026-02-07 12:00 HKT
周三晚「万众开心」初配纪仁安，且看能否为谭校长建功。
谭校长爱驹初配纪仁安
马圈快讯
14小时前
徐子淇上海贵气现身颜值惊人 上围澎湃升级极度吸睛 偕老公出席晚宴尽展豪门气派
徐子淇上海贵气现身颜值惊人 上围澎湃升级极度吸睛 偕老公出席晚宴尽展豪门气派
影视圈
16小时前
锦绣花园失水︱大部分水管属私人铺设 水务署：要求署方维修是本末倒置
社会
10小时前
北海道或现400年一遇巨大地震　学者：能量累积已达成熟阶段
北海道或现400年一遇巨大地震　学者：能量累积已达成熟阶段
即时国际
18小时前
九龙城蓝色马路劲抢眼 城南道变城「蓝」道？ 网民知内情原来与天空有关｜Juicy叮
九龙城蓝色马路劲抢眼 城南道变城「蓝」道？ 网民知内情原来与天空有关｜Juicy叮
时事热话
17小时前