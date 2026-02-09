中美关系 | 特朗普：习近平接近年底访白宫 2人关系非常好

美国总统特朗普近日对美国全国广播公司（NBC）表示，他与中国国家主席习近平上周三（4日）通话，讨论贸易、台湾、俄乌战争及伊朗局势等议题，但重点放在经济及中美关系。他重申将于4月访问中国，而习近平将于「接近年底时」访问白宫。

上周通话谈台湾等议题

NBC周日（8日）播出4日特朗普接受专访的内容，话题涵盖习特通话、人工智能（AI），以及下一届总统大选相关议题。特朗普强调，与习近平的对话「很棒」，并表示「我们都明白保持这种状态的重要性」。

特朗普指习近平将于接近年底访白宫。美联社

特朗普强调，与习近平的对话「很棒」。美联社

特朗普说，说，中美是世界上最强大的国家，自己与习近平的关系「非常好」。法新社

谈到中美关系时，特朗普再次提及自己4月访华的计划，并表示习近平将于「接近年底时」访问白宫。他说，中美是世界上最强大的国家，自己与习近平的关系「非常好」，而这点非常重要；「对他（习近平）来说，和我保持良好关系也很重要。」

重申将于4月访华

谈及美国目前的经济表现，特朗普表示，「我认为2026年会更好」。他指出，目前有数千亿美元资金涌入美国，就在此刻，已有18万亿美元（140.2万亿港元）正在美国投资，全国各地都有工厂、制造设施，以及成千上万家企业正在兴建。

至于这些外国企业的工厂与生产基地是否会在他任内于美国启用，特朗普说，未来一年到一年半内就会陆续启用。

主持人随后将话题转向人工智能，询问特朗普是否曾使用ChatGPT或另一款生成式AI模型Claude。特朗普表示，自己其实没有真正用过，但对相关技术「非常了解」。他说，AI是一件大事，可能会成为史上最重大的发展之一，甚至比网际网路还重要，美国在这方面大幅领先中国，也走在其他国家之前。

指万斯及鲁比奥下屈大选可望联手

针对2028年总统大选，特朗普曾提到，副总统万斯与国务卿鲁比奥可望联手，成为未来共和党的潜在搭档。不过他在今次专访中不愿明确谈论谁将出任主帅、谁担任副手。

被问及这两人的差异时，特朗普认为这是个「相当有意思的问题」，并表示「其中一位比另一位略具外交手腕」，但两人都非常聪明，也愿意上对手不敢上的节目，并能应对任何挑战。

特朗普指出，两人在风格上有所不同，但都极具能力，若搭档参选，将会非常难以击败。不过他也强调，在政治世界里，永远无法预料下一步会发生什么事；正如人们常说的，「在特朗普时代，什么都有可能发生」。