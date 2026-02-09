日本众议院选举 | 特朗普祝贺高市早苗大胜 赞提前选举「大胆且明智」

日本首相高市早苗率领执政的自民党在众议院选举中一举夺下逾三分之二席次，取得空前大胜。美国总统特朗普发文祝贺，盛赞高市是「备受尊敬且深受欢迎的领袖」，并祝愿她推动「以实力维护和平」的保守派政纲「取得巨大成功」。

特朗普在其平台Truth Social发文，祝贺高市与其执政联盟在这场「极为重要」的投票中获得「压倒性胜利」。

特朗普盛赞高市是「备受尊敬且深受欢迎的领袖」。Sanae Takaichi X

特朗普期待高市3月19日访问白宫。法新社

高市发文感谢特朗普支持。美联社

他称赞高市「大胆且明智」决定提前举行大选，「如今证明是一次重大成功」，并称高市率领的政党如今掌控国会，「取得历史性的三分之二超级多数，自二次世界大战以来首次」。

选前曾发文力挺高市

特朗普选前曾公开发文，呼吁日本民众投执政联盟一票。他在日本大选后的贴文中说：「为妳及妳的联盟背书，我深感荣幸」，并祝福高市推动「以实力维护和平」的保守派政纲「取得巨大成功」。

特朗普也称赞「热情投票」的日本人民非常优秀，「将永远得到我的强力支持」。

高市发文感谢特朗普支持

特朗普上周四发文表态力挺高市，并宣布期待她3月19日访问白宫。高市周一（9日）凌晨在X平台上用日、英双语发文，引用特朗普的支持发言，并感谢特朗普的邀访，说「非常期待今年春天访问白宫，与你共同努力，进一步强化日美同盟」。

高市认为，日美的同盟关系与友谊是建立在深厚信任及强固合作基础之上的，因此其潜力「无穷无尽」。她最后补充说：「让我们携手合作，确保我们的同盟继续为两国乃至更广泛地区带来和平与繁荣。」

