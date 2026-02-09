日本众议院选举｜自民党单独取得超过310席 高市早苗最快18日成第105任日本首相
更新时间：06:14 2026-02-09 HKT
发布时间：06:14 2026-02-09 HKT
发布时间：06:14 2026-02-09 HKT
日本众议院选举，共同社根据已点算的选票结果，执政自民党获得压倒胜大胜，单独取得超过三分之二议席，执政联盟稳操众院主导权，高市早苗有望连任首，并可主导修宪及重大立法议程。而「中道改革联合」则议席大减。
共同社报道，执政自民党议席由选前的198席大幅增加，在众院465个议席中，单独取得超过310席，成为战后首个在众院独力取得三分之二多数的政党。自民党与日本维新会组成的执政联盟，意味第二届高市内阁即将正式启动。
报道指，在野阵营「中道改革联合」选情惨败，议席由选前167席大幅减少至不足一半，多名立宪民主党高层及资深议员落选。参政党议席显著增加，而「团队未来」则首次在众议院取得议席；社民党则在国政选举中首次未能取得任何议席。
高市早苗最快将于18日在特别国会中当选为第105任日本首相，并随即展开组阁工作。
