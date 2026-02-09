黎巴嫩北部两建筑倒塌至少6死 多人被困瓦砾下

黎巴嫩北部城市的黎波里两座旧楼周日倒塌，造成六人死亡，包括一名儿童和一名高龄妇女，另有八人获救，救援人员仍在寻找幸存者。这是数周内该市第二宗类似事故。

据国家通讯社报道，倒塌建筑位于当地贫民区巴布·塔巴内（Bab al-Tabbaneh），安全部门已疏散邻近建筑，防止进一步倒塌。民防部长克雷什（Imad Khreish）表示，建筑由两个楼座组成，每座楼有六个单位。

当地媒体显示，居民和救援人员以简单工具甚至徒手清理瓦砾。黎巴嫩总统约瑟夫·奥恩已下令动员所有应急部门，协助救援并为受影响居民提供临时安置。

黎巴嫩许多建筑年久失修，部分建于1975至1990年的内战期间或未经许可扩建。2024年，国际特赦组织指出，受2023年土耳其与叙利亚地震影响，黎巴嫩北部仍有数千人居住在危险建筑中。