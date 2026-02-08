日本众议院选举︱自民党夺过半议席 折局：华学者指将强化抗中姿态

日本众议院选举8日结束后，首相高市早苗领导的自民党，在尚未完成点票前，在当地时间晚上9时许，已确定取得234席，超过单独执政的过半门槛。有中国学者分析，高市早苗领导的选举大胜，将令日本强化与中国对抗的姿态，在东海、台海等议题，更加强硬，成为中日关系严峻的挑战。

料推动修宪强军

据环球网报道，中国国际问题研究院亚太所特聘研究员项昊宇指，自民党大胜，反映高市早苗采取突袭战术进行的「政治豪赌，算是赌赢了」，本质上也可看作是日本政治生态和社会民意「高度右倾化的一个必然结果」。

项昊宇认为，这次选战对日本未来政策走向的影响将是根本性的，日本政坛可能重返「一强多弱」格局，以高市早苗为代表的右翼保守势力将进一步确定日本政坛的主导地位。

他估计，日本此后将谋求进一步绑定美国，拉拢美欧亚盟友，强化与中国的对抗牵制姿态，试图维护在区域安全机制中的主动地位，并在东海、台海、南海等议题上，展现出比历届日本政府「更直接、更强硬的干预姿态」。而在历史问题、领土海洋争端、经济安全等问题上，高市政府也可能采取「更具挑衅性的举动」。



中国社会科学院日本研究所综合战略研究室主任卢昊也认为，在日本保守势力稳定掌控国会下，高市早苗推动「修宪强军」等右翼政治议程的外部限制，在野势力暂时难以制衡。

卢昊说，在此情况下，日本「再军事化」进程势必加速发展，恐将进一步成为地区「安全紧张、阵营对立、军备竞赛乃至核风险扩散的源头」。