Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本众议院选举︱自民党夺过半议席 折局：华学者指将强化抗中姿态

即时国际
更新时间：22:46 2026-02-08 HKT
发布时间：22:46 2026-02-08 HKT

日本众议院选举8日结束后，首相高市早苗领导的自民党，在尚未完成点票前，在当地时间晚上9时许，已确定取得234席，超过单独执政的过半门槛。有中国学者分析，高市早苗领导的选举大胜，将令日本强化与中国对抗的姿态，在东海、台海等议题，更加强硬，成为中日关系严峻的挑战。

料推动修宪强军

据环球网报道，中国国际问题研究院亚太所特聘研究员项昊宇指，自民党大胜，反映高市早苗采取突袭战术进行的「政治豪赌，算是赌赢了」，本质上也可看作是日本政治生态和社会民意「高度右倾化的一个必然结果」。

相关新闻：日本众议院选举︱自民党议席已过半可单独执政 票站调查料执政联盟夺三分二席位

项昊宇认为，这次选战对日本未来政策走向的影响将是根本性的，日本政坛可能重返「一强多弱」格局，以高市早苗为代表的右翼保守势力将进一步确定日本政坛的主导地位。

他估计，日本此后将谋求进一步绑定美国，拉拢美欧亚盟友，强化与中国的对抗牵制姿态，试图维护在区域安全机制中的主动地位，并在东海、台海、南海等议题上，展现出比历届日本政府「更直接、更强硬的干预姿态」。而在历史问题、领土海洋争端、经济安全等问题上，高市政府也可能采取「更具挑衅性的举动」。

相关新闻：日本众议院大选︱四个数字成朝野关注点 自民党议席数目左右未来政局

中国社会科学院日本研究所综合战略研究室主任卢昊也认为，在日本保守势力稳定掌控国会下，高市早苗推动「修宪强军」等右翼政治议程的外部限制，在野势力暂时难以制衡。

卢昊说，在此情况下，日本「再军事化」进程势必加速发展，恐将进一步成为地区「安全紧张、阵营对立、军备竞赛乃至核风险扩散的源头」。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
天文台一周内两度「炒车」？预测最低13°C最终「唔冻」 气象专家解构误判三大原因
天文台一周内两度「炒车」？预测最低13°C最终「唔冻」 气象专家解构误判三大原因
社会
8小时前
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
生活百科
2026-02-07 14:30 HKT
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
01:09
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
生活百科
2026-02-07 12:00 HKT
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
天气｜过年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一天气（附九天天气预报）
00:47
天气｜过年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一天气（附九天天气预报）
社会
10小时前
屯门纵火案│19岁青年疑箍煲不遂 当着前度面前引火自焚
01:31
屯门纵火案│19岁青年疑箍煲不遂 当着前度面前引火自焚
突发
7小时前
北海道或现400年一遇巨大地震　学者：能量累积已达成熟阶段
北海道或现400年一遇巨大地震　学者：能量累积已达成熟阶段
即时国际
7小时前
徐子淇上海贵气现身颜值惊人 上围澎湃升级极度吸睛 偕老公出席晚宴尽展豪门气派
徐子淇上海贵气现身颜值惊人 上围澎湃升级极度吸睛 偕老公出席晚宴尽展豪门气派
影视圈
6小时前
前TVB性感女星贴身裙「半除」效果震撼视觉 疑泄失婚后感情观：是我错了
前TVB性感女星贴身裙「半除」效果震撼视觉 疑泄失婚后感情观：是我错了
影视圈
1小时前
九龙城蓝色马路劲抢眼 城南道变城「蓝」道？ 网民知内情原来与天空有关｜Juicy叮
九龙城蓝色马路劲抢眼 城南道变城「蓝」道？ 网民知内情原来与天空有关｜Juicy叮
时事热话
7小时前