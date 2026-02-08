游日注意︱最强寒流雪封日本 气象厅预告多地交通瘫痪231航班取消

日本遭受入冬以来最高寒流侵袭，全国大范围有暴雪，气象厅已对鸟取县、福井县和京都发出大雪警报，又提醒风雪或造成交通大规模中断，呼吁公众留意。截至8日下午4时半，全日空及日本航空已取消231个航班，逾3.2万旅客行程受阻。

鸟取积雪52厘米

综合日本放送协会、朝日电视台报道，气象厅已对鸟取县、福井县和京都发出大雪警报，当中鸟取县遭暴雪冲击，8日截至早上8时，6小时降雪量达37厘米创新高，截至下午2时积雪更达52厘米，当地的鸟取机场与米子机场全日停飞。

此外，岛根县出云机场、兵库县但马机场，以及羽田往返小松、广岛等航线也大规模停飞，交通瘫痪情况持续扩大。

全日空与日本航空共计取消231个航班，主要集中在羽田机场往返各地的航线。全日空表示，预计9日上午也会有航班取消。



气象厅指出，这波异常强烈的寒流导致山阴到北陆地区积雪量暴增。提醒风雪或造成交通大规模中断，呼吁公众留意，避免不必要的外出移动。