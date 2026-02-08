俄乌战争︱俄罗斯中将上周五遭伏击 疑犯杜拜被捕

俄罗斯联邦安全局说，袭击俄罗斯格鲁乌（总参谋部情报总局GRU）副局长阿列克谢耶夫（Vladimir Alexeyev）中将的一名疑犯在阿联酋杜拜被拘捕。



新华社报道，俄联邦安全局周日（8日）发声明说，该名疑犯是俄罗斯公民，当地执法人员已将他移交给俄方。

俄联邦安全局与内务部也在首都莫斯科联合抓捕另一名疑犯，第三名疑犯则已逃往乌克兰。



俄罗斯中将阿列克谢耶夫（Vladimir Alexeyev）上周五（6日），在莫斯科沃洛科拉姆斯克公路旁一栋居民楼内遭枪击，他后来送院接受手术，目前暂无生命危险。