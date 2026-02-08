日汉被贴错误病历 无辜遭全割前列腺
更新时间：16:05 2026-02-08 HKT
日本千叶县近日发生一宗医疗失误事件，有男病人无辜挨刀，遭切除前列腺。
《朝日新闻》、《读卖新闻》等日媒综合报道，千叶县癌症中心一名60多岁男性病人去年因疑似患有前列线癌接受检测，医生抽取组织化验，结果为「接受观察即可」。惟医生却误将另一名病人的癌症检查结果，加到受害人电子病历上。
医生对受害人作出「高度恶性风险摄护腺癌」的诊断，3个月后为其执行手术，把前列腺和骨盆腔内淋巴结全部切除。
手术后，主诊医生查看切除组织检验结果，赫然发现癌症恶性指数与病历内容不符，追查发现受害人被贴上错误癌症数据。
院方已向患者致歉并说明，正在商议赔偿事宜。院长为事件郑重致歉，表示即起院内人员在把活体化验结果载入患者病例过程中，会先详细确认病人个人资料，并要求主治医生针对活检结果确实复核。
据悉，千叶县癌症中心过去曾发生同类事件。《读卖新闻》7日报道称，2015年有两名乳癌病人的样本搞混，其中一名病人在没有必要的情况下接受手术，右乳全部切除。
