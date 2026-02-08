Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日汉被贴错误病历 无辜遭全割前列腺

即时国际
更新时间：16:05 2026-02-08 HKT
发布时间：16:05 2026-02-08 HKT

日本千叶县近日发生一宗医疗失误事件，有男病人无辜挨刀，遭切除前列腺。

《朝日新闻》、《读卖新闻》等日媒综合报道，千叶县癌症中心一名60多岁男性病人去年因疑似患有前列线癌接受检测，医生抽取组织化验，结果为「接受观察即可」。惟医生却误将另一名病人的癌症检查结果，加到受害人电子病历上。

相关新闻：割包皮手术失误？︱男孩剧痛切坏死睪丸 医生临时买器材遭质疑

医生对受害人作出「高度恶性风险摄护腺癌」的诊断，3个月后为其执行手术，把前列腺和骨盆腔内淋巴结全部切除。

手术后，主诊医生查看切除组织检验结果，赫然发现癌症恶性指数与病历内容不符，追查发现受害人被贴上错误癌症数据。

相关新闻：医疗失误｜阴茎勃起30小时痛爆兼挨2次手术 西班牙男获赔39万

院方已向患者致歉并说明，正在商议赔偿事宜。院长为事件郑重致歉，表示即起院内人员在把活体化验结果载入患者病例过程中，会先详细确认病人个人资料，并要求主治医生针对活检结果确实复核。

据悉，千叶县癌症中心过去曾发生同类事件。《读卖新闻》7日报道称，2015年有两名乳癌病人的样本搞混，其中一名病人在没有必要的情况下接受手术，右乳全部切除。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
生活百科
2026-02-07 14:30 HKT
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
01:09
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
生活百科
2026-02-07 12:00 HKT
天气｜过年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一天气（附九天天气预报）
00:47
天气｜过年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一天气（附九天天气预报）
社会
4小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
连锁超市快闪贺年优惠全单85折！只限2天 满额送米+$30现金券
连锁超市快闪贺年优惠全单85折！只限2天 满额送米+$30现金券
时尚购物
2026-02-07 14:15 HKT
辣妹变身巨婴坐男子大髀 巴士上层叠罗汉式共享座位 网民闹爆：唔知丑｜Juicy叮
辣妹变身巨婴坐男子大髀 巴士上层叠罗汉式共享座位 网民闹爆：唔知丑｜Juicy叮
时事热话
6小时前
「周星驰爱将」北上办年货 拥2亿身家仍专攻平价水果 食2元一斤车厘茄
「周星驰爱将」北上办年货 拥2亿身家仍专攻平价水果 食2元一斤车厘茄
影视圈
17小时前
陈凯琳盛传家族富裕竟有成员住公屋？出动92岁外婆帮手吸金 三代同堂「基因」再掀讨论
陈凯琳盛传家族富裕竟有成员住公屋？出动92岁外婆帮手吸金 三代同堂「基因」再掀讨论
影视圈
7小时前
赤裸冷气机装窗外 将军澳街坊傻眼 网民深明「真•分体式」用途｜Juicy叮
赤裸冷气机装窗外 将军澳街坊傻眼 网民深明「真•分体式」用途｜Juicy叮
时事热话
3小时前
前TVB移民女星曝光加拿大医院天价帐单！母亲住院5日索价XX万：我哋都吓亲，点样畀啊
前TVB移民女星曝光加拿大医院天价帐单！母亲住院5日索价XX万：我哋都吓亲，点样畀啊
影视圈
19小时前