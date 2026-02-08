柬埔寨电骗︱110名涉案中国人遭遣返 驻柬大使汪文斌现场关注
发布时间：13:50 2026-02-08 HKT
柬中两国继续打击跨境电骗犯罪。《柬中时报》报道，柬埔寨移民总局昨晚（7日）遣返110名涉网络诈骗案件的中国籍人员，并通过包机方式将相关人员押送回国。中国驻柬埔寨大使汪文斌更亲身到场，了解押返工作。
报道指，遣返全过程中，中国警方参与押送，确保移交、登机及出境等环节有序进行。
当晚，相关人员从安置点转运至机场，再完成身份核查、交接及登机手续，随后搭乘厦门航空专机返华。
相关新闻：柬埔寨电骗｜江西男堕求职陷阱被标价2万美元 跳楼逃生险被活埋荒野
柬埔寨近日持续进行遣返与驱逐行动，目前仍有大量包括中国籍在内涉嫌从事电诈活动的人员被集中安置，正等待驱逐和遣返。
同日下午，汪文斌大使会见柬埔寨副总理兼内政部部长苏速卡时，重申中方坚定支持柬埔寨彻底铲除电诈犯罪活动。
