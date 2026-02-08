印度机动秋千倒塌酿1死13伤 两个月后退休警察救人殉职︱有片
更新时间：12:20 2026-02-08 HKT
发布时间：12:20 2026-02-08 HKT
印度哈里亚纳邦（Haryana ）发生一宗机动游戏恐怖意外。影片在网上疯传。
据当地传媒报道，事故发生在昨日（7日）下午6时左右，当地一个嘉年华活动（Surajkund Mela）场地内，一部大机动秋千突然倾斜并倒塌，当时有人在上面。而地面的游客亦争相走避。
消息指，事故酿成13人身亡。警员Prasad在救人过程中亦意外丧命。《印度时报》（The Times of India）报道，Prasad被派遣到现场驻守，时发后正协助救出被困游客时，秋千完全倒塌。Prasad被击中后获送院，最终伤重不治。有消息指，Prasad原打算２个月后退休。
有指，肇事原因或与电机故障导致轴承损坏有关。
