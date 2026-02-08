Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

印度机动秋千倒塌酿1死13伤 两个月后退休警察救人殉职︱有片

即时国际
更新时间：12:20 2026-02-08 HKT
发布时间：12:20 2026-02-08 HKT

印度哈里亚纳邦（Haryana ）发生一宗机动游戏恐怖意外。影片在网上疯传。

据当地传媒报道，事故发生在昨日（7日）下午6时左右，当地一个嘉年华活动（Surajkund Mela）场地内，一部大机动秋千突然倾斜并倒塌，当时有人在上面。而地面的游客亦争相走避。

相关新闻：内蒙冰雪乐园「挖掘机转雪圈」意外 疑铁链断裂游客被甩酿7伤︱有片

消息指，事故酿成13人身亡。警员Prasad在救人过程中亦意外丧命。《印度时报》（The Times of India）报道，Prasad被派遣到现场驻守，时发后正协助救出被困游客时，秋千完全倒塌。Prasad被击中后获送院，最终伤重不治。有消息指，Prasad原打算２个月后退休。

相关新闻：恐怖游乐场｜「海盗船」凌空拦腰折断 游人被困惊慌狂哭｜有片

有指，肇事原因或与电机故障导致轴承损坏有关。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
01:09
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
生活百科
2026-02-07 12:00 HKT
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
生活百科
23小时前
连锁超市快闪贺年优惠全单85折！只限2天 满额送米+$30现金券
连锁超市快闪贺年优惠全单85折！只限2天 满额送米+$30现金券
时尚购物
23小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
「周星驰爱将」北上办年货 拥2亿身家仍专攻平价水果 食2元一斤车厘茄
「周星驰爱将」北上办年货 拥2亿身家仍专攻平价水果 食2元一斤车厘茄
影视圈
14小时前
前TVB移民女星曝光加拿大医院天价帐单！母亲住院5日索价XX万：我哋都吓亲，点样畀啊
前TVB移民女星曝光加拿大医院天价帐单！母亲住院5日索价XX万：我哋都吓亲，点样畀啊
影视圈
16小时前
陈凯琳盛传家族富裕竟有成员住公屋？出动92岁外婆帮手吸金 三代同堂「基因」再掀讨论
陈凯琳盛传家族富裕竟有成员住公屋？出动92岁外婆帮手吸金 三代同堂「基因」再掀讨论
影视圈
4小时前
辣妹变身巨婴坐男子大髀 巴士上层叠罗汉式共享座位 网民闹爆：唔知丑｜Juicy叮
辣妹变身巨婴坐男子大髀 巴士上层叠罗汉式共享座位 网民闹爆：唔知丑｜Juicy叮
时事热话
3小时前
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
饮食
2026-02-06 18:26 HKT
奇案解密｜旅日福建姊妹花遭杀尸塞行李箧 控方：有人提议假结婚凶手感被利用
奇案解密｜旅日福建姊妹花遭杀尸塞行李箧 控方：有人提议假结婚凶手感被利用
奇闻趣事
6小时前