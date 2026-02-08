两法国探险家徒步抵上海 历时年半每日行45公里

两名法国人，26岁的Loic Voisot和27岁的Benjamin Humblot于2024年9月从法国东南部的安纳西出发。经过近一年半时间，二人昨日（7日）终于抵达上海，期间几乎全程徒步穿越16个国家。



法新社报道，二人一直渴望希望前往中国，但又不想乘坐飞机，以免加剧航空业对环境的有害影响。Loic表示：「我们很难相信这是真的，我们竟然徒步走了这么远的路，终于到达了这里，我们一直梦想著上海。」

法国人Loic Voisot和Benjamin Humblot成功徒步抵达上海。法新社

法国人Loic Voisot（左）和Benjamin Humblot（右）成功徒步抵达上海。法新社

两人在路上经历了518天，行程约12850公里，每五到七天休息一次。他们每天步行约45公里，期间只是因安全和后勤考虑，才曾短暂乘坐巴士进入俄罗斯。



报道指，二人自10岁起就认识，中学和大学也一起就读。一天晚上，在巴黎下班后，他们闲聊互问：「如果可以随心所欲，会做什么？」二人说起希望能到中国，之后大家萌生一个疯狂想法，就徒步旅行。



由于意识到气候变化的问题，二人决尽量不坐飞机。凭著众筹和企业赞助旅费，终于助他们达成梦想。