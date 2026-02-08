泰大选「橙蓝红」鼎立阿努廷看好连任

泰国国会下议院选举今日举行，此次竞选仍围绕人民党、自豪泰党、为泰党三大政党展开角逐。三党分别以橙色、蓝色、红色为标志色，竞选格局被形容为「橙蓝红鼎立」。 学界分析，无一政党能单独取得过半席位，在必须组成联合政府的情况下，自豪泰党有很大机会，能与其他小党一同组阁，因此现任总理阿努廷可望连任。

学界分析无一可取过半席位

此次共有57个政党角逐500个下议院席位。选举当天，将同步举行宪法公投，决定是否授权国会启动修宪程序，以新宪法取代2017年由军方主导制订的现行宪法。

泰国国会下议院选举今日举行。美联社

在2023年5月的上届选举中，主张激进改革的前进党成为下议院第一大党，但因军方控制的上议院反对而未能成功组阁。前总理他信家族支持的为泰党联合其他稳健和保守势力与军方达成妥协，来自该党的赛塔和佩通坦先后出任总理。但他信女儿佩通坦去年8月因一宗电话录音事件，被宪法法院裁定违宪并解除总理职务。随后，曾是执政联盟成员的自豪泰党领导人阿努廷出任总理。去年12月，脱胎于前进党的人民党因新宪法草案在国会二读未通过，而试图对阿努廷政府提出不信任动议，阿努廷于是决定解散下议院提前选举。

在选后国会下议院选举总理时，上议院将不再参与。根据2017年宪法的过渡性条款，上议院与下议院共同选举总理，这事实上赋予军方决定总理的权力。但该条款已于2024年5月到期，意味着2014年军事政变以来军方主导政治的局面已经结束。

民调指人民党支持率领先

各主要政党近来在全国密集造势。其中，自豪泰党作为保守派，主打国家安全与经济刺激政策；人民党作为激进改革派，主张结构性改革和削弱军方及王室影响；为泰党仍然以他信支持为招牌，主要倡导经济复苏。泰国国家发展管理研究生院日前发布的民调显示，人民党以33.56%的支持率领先，紧随其后的自豪泰党、为泰党支持率分别为22.76%和16.92%。这三党分别以橙色、蓝色、红色为标志色。

朱拉隆功大学政治学院副教授蓬沙瓦认为，人民党有望再次成为下议院第一大党，但该党过于激进的改革立场，可能使其重蹈其前身前进党胜选却无法组阁的覆辙。法政大学政治学院讲师普拉维说，自豪泰党即使未在大选中胜出，只要拿到约120至140席，仍有高度机会透过整合其他中小政党而筹组政府；相较之下，人民党若要主导组阁，理想情况是接近国会过半数的250席，但难度很高。专家称，自豪泰党的阿努廷仍是最具竞争力的总理人选。

选民望先解决两大问题

《民族报》选前民调显示，增加就业和收入、降低生活成本是选民希望新政府上任百日内优先解决的前两大问题，其次是打击腐败和缓解家庭债务压力。《曼谷邮报》指出，今年预计约230万年轻选民首次投票。他们更关注教育公平、就业机会、环境保护、基本福利等问题。

三候选人竞争激烈

人民党－那他蓬

38岁的那他蓬是主要政党中年纪最轻的第一顺位总理候选人。美联社

38岁的那他蓬是主要政党中年纪最轻的第一顺位总理候选人。他毕业于朱拉隆功大学电脑工程学系，曾创办软件公司，过去担任过两届众议员，现在是人民党党魁。人民党是前进党的继承政党，在这次大选秉持改革路线，获得进步派与年轻人支持。

那他蓬被视为已遭解散的前进党领导人皮塔的重要接班人。前进党在2023年大选中赢得最多国会席位，却因保守派议员阻挠而未能组成政府，最终还因主张修改冒犯君主罪而遭解散。

自豪泰党－阿努廷

59岁的阿努廷为现任总理。美联社

59岁的阿努廷为现任总理，代表保守派的泰自豪党。他挟着执政优势，强调其实务治理经验，在竞选过程中，屡次以政府延续性为诉求。

阿努廷去年与人民党达成协议，在9月出任总理。该协议后来破裂，阿努廷12月中解散国会，使大选时程提前至今年2月。

阿努廷出身政商世家，从政经验丰富。他大学毕业后曾接手家族企业，1996年投身政坛。他是广东人后代（中文名陈锡尧），日常在家里说粤语。立场较亲中，上任后积极推动中泰合作，并视中国为重要伙伴。

为泰党－裕差南

46岁的裕差南出身政治世家，是前总理他信的外甥。美联社

46岁的裕差南出身政治世家，是前总理他信的外甥，即前总理颂猜与他信胞妹瑶瓦帕之子。

裕差南2014年投身政坛，曾在北部他信家族势力核心的清迈竞选国会议员，但因反对他信胞妹英禄政府的示威者封锁投票站，法院随后宣告该次选举无效。

因政治经验不足，选战期间，裕差南的执政能力受质疑。他拥有美国德州大学阿灵顿分校（UTA）电机工程博士学位，目前在泰国玛希隆生物医学工程系任教。