日本众议院选举开始投票 民调料高市早苗阵营大胜

即时国际
更新时间：08:02 2026-02-08 HKT
发布时间：08:02 2026-02-08 HKT

日本周日举行众议院选举，全国各地票站陆续开放投票。在首都东京，票站于本港时间早上6时开放，至本港时间今晚7时关闭，随后展开点票。今次选举共有1,284名候选人，竞逐众议院465个议席。

料自民党连同日本维新会取逾300席

多项选前民意调查显示，首相高市早苗所属的自民党，连同日本维新会，有望合共取得逾300席，较现时防守的233席大幅增加。其中，自民党更有机会单独取得「绝对稳定多数」的261席。若联盟最终取得310席，将可推翻由反对派主导的参议院。高市早前表明，若执政联盟失去众议院多数，将会辞任首相。

64岁的高市早苗于去年10月出任日本首位女性首相，今次在罕见的冬季举行大选，冀争取选民正式授权。民调显示，30岁以下选民中，逾九成支持高市，但该年龄层投票率向来偏低。

高市早苗所属的自民党，连同日本维新会，有望合共取得逾300席。路透社
高市早苗所属的自民党，连同日本维新会，有望合共取得逾300席。路透社

另一方面，日本北部及东部地区出现破纪录大雪，部分地区预料降雪量高达70厘米，或影响投票率。有分析指出，若投票率下跌，将有利具组织动员能力的政党及选民团体。

投票将于今晚结束，传媒预料稍后公布出口民调及初步选举结果。

