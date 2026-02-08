威特科夫及库什纳访问林肯号航母 称航母保护美国安全

美国中东特使威特科夫及总统特朗普的女婿库什纳，周六上午访问了「亚伯拉罕·林肯号」航空母舰。两人于周五完成与伊朗的会谈。

登舰了解林肯号及打击群运作

据CNN引述高级美国官员表示，威特科夫与库什纳受美军中央司令部司令库珀上将邀请，登舰了解林肯号及其打击群运作，并向驻中东的美军人员表达感谢。

威特科夫在社交平台X发文表示，与林肯号航母、打击群及第9航母航空联队的勇成员会面，他们维护美国安全，展现特朗普总统所倡导的『以实力求和平』讯息。他又称，「我们观察了飞行作业，并与击落周二接近航母但意图不明的伊朗无人机的飞行员交谈，为能与保卫利益、威慑敌人、向世界展示美国战备与决心的人并肩站立感到自豪。」

美国中央司令部在周六新闻稿中表示，威特科夫及库什纳与航母官兵会面，库珀对他们的服务表达感谢。

特朗普周五表示，威特科夫与库什纳在阿曼与伊朗的间接磋商「非常顺利」，但他仍强调，「大规模舰队」正驶向伊朗，将很快抵达。特朗普指出，「伊朗似乎非常渴望达成协议，我们要看看协议内容如何。」

美国与伊朗双方此次谈判，是自去年夏季美以联合行动后首次磋商。会谈由伊朗外长阿巴斯·阿拉格齐（Abbas Araghchi）参与，阿曼外长巴德尔·阿尔布赛迪（Badr Albusaidi）协助斡旋。

据知情人士称，双方同意再进行后续谈判。特朗普表示，新一轮磋商将于「下周初」举行，但阿拉格齐称尚未确定日期。地区消息人士指出，伊朗与阿曼方面均知悉此次航母访问行程。