美伊谈判｜特朗普称阿曼会谈「非常好」　下周将举行新一轮磋商

美国总统特朗普表示，美国与伊朗在阿曼举行的高层会谈进展良好，双方将于下周再次会面，但未有透露具体细节。

伊朗派出「非常高层代表」

近来美伊关系急剧紧张，特朗普多次警告，不排除对伊朗采取军事行动。特朗普周五在「空军一号」上向随行记者表示，美伊双方透过阿曼作为斡旋人，形容会谈「非常好」，并指伊朗派出「非常高层的代表」参与磋商。他重申，任何协议之下，都不能容许伊朗拥有核武。

特朗普说：「我们将于下周初再会面。伊朗想达成协议，他们也应该想这样做。他们知道如果不达成协议，后果会非常严重。」他强调，若谈判失败，美方将有「非常高昂的后果」作为回应。

双方透过阿曼交换立场

据美国官员向传媒透露，美伊官员今次并未直接会面，而是透过阿曼方面交换立场。伊朗外长阿拉格齐亦对会谈持正面态度，他形容会谈是「良好的开始」，双方基本同意继续谈判。

在会谈同时，美国亦展示军事压力。美军中央司令部司令库珀以军服身分出席阿曼会谈，释出强烈讯号。美国官员透露，「亚伯拉罕．林肯」号航空母舰及随行舰艇正接近可打击德黑兰的距离，美军亦正向中东部署战机及地面防空系统。