美国殡仪馆藏近200具腐烂遗体 假骨灰交家属 合伙人被判囚40年

美国科罗拉多州一间殡仪馆被揭发存放近200具腐烂遗体，其中一名合伙人因亵渎尸体罪被判监40年。涉案男子霍尔福德（Jon Hallford）在判刑前于庭上道歉，并聆听多名死者家属陈述事件带来的心理创伤，有家属形容他是「怪物」，应在狱中「腐烂」。

家属形容母亲「如垃圾般被丢弃」

另一名合伙人、亦是霍尔福德前妻的卡莉（Carie Hallford）早前已就相同控罪认罪，正等候判刑。涉事殡仪馆名为「回归自然」（Return to Nature），位于科罗拉多州彭罗斯镇。检方指出，殡仪馆在四年间不当存放189具遗体，并向死者家属交付假骨灰，实际上遗体从未获妥善处理。

法院周五开庭时，旁听席坐满死者家属，多人要求法官判处最高50年刑期。其中一名死者家属向法庭表示，其母亲「如垃圾般被丢弃，与数百具遗体一同腐烂」，事件令她长期受创，至今难以释怀。

美国殡仪馆藏近200具腐烂遗体 假骨灰给家属 合伙人被判囚40年。Pixabay 图片

调查显示，大量遗体被堆放在没有冷藏设备的空间内，死者包括儿童及胎儿。主审法官本特利（Eric Bentley）指出，他一向相信人性本善，但霍尔福德的行为「正考验这个信念」。

殡仪馆传出恶臭 附近居民揭发

霍尔福德早前认罪，希望获得较轻判刑。他在庭上表示，自己曾有多次机会停止犯错，但未有这样做，并形容其「错误将影响一整代人」。检方则指出，两人行为出于「贪婪」，而殡仪馆收入实际上足以妥善处理遗体。

涉事殡仪馆距离科罗拉多泉市约48公里，主打「绿色殡葬」，即不使用防腐液，并以可生物降解棺木下葬。当地法律容许此类殡葬，但规定遗体须于24小时内下葬，或必须冷藏。案件曝光源于邻近居民投诉现场传出恶臭，当局于去年10月初发现首批115具遗体。

事件亦揭露监管漏洞。科罗拉多州殡仪馆营运者毋须持牌、毋须殡仪科学学历，甚至无需高中毕业。丑闻曝光后，当地已通过更严格的监管法例。