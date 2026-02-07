《华邮》大裁员基辅战地记者也被炒靠车内灯写稿哭诉「超无言」

亚马逊创办人贝索斯（Jeff Bezos）旗下的《华盛顿邮报》因揭露水门案历史留名，这份传奇报纸4日宣布大幅裁员，解雇800名记者中的300人，有驻基辅记者在艰苦的战区中突然失业，极度无助。向外国特派员开刀的做法在报社内外都引发强烈情绪与愤怒，矛头尤其指向老板贝索斯。



由于长期经营困难、陷入赤字，报社决定缩减国际新闻部门，体育新闻部门更是直接关闭。在社群平台 X 上，许多网友讽称这波裁员为「华盛顿邮报杀人事件」，也有人批评「贝索斯和亿万富豪正在扼杀新闻自由」。

不少被派驻亚洲、中东、澳洲等海外地区的《华邮》记者纷纷发文表示被解雇。其中正在基辅采访乌克兰战争的特派员莉齐·约翰逊（Lizzie Johnson）1月26日才在X发文，表示「（再一次）在没电、没暖气和自来水的环境醒来，但是在基辅的采访工作仍持续。我在车内取暖，戴着头灯，用铅笔写稿，因为钢笔墨水会结冰。尽管工作有多艰辛，但我以身为《华盛顿邮报》特派员为荣。」这则发文至今有1130万次点阅。

网民轰贝索斯残酷

然而她在2月5日发文却是宣布失业：「我刚在战区被《华盛顿邮报》解雇了。无言以对。感觉被彻底击倒。」这则贴文更吸引1460万次点阅，引发网友怒火。网友炮轰：「冒生命危险报道事实却仍被当作可抛弃物」、「贝索斯在很多方面都很残酷，不逊于特朗普」、「成了我取消订阅的另一理由，永不更新」、「真恶心。@JeffBezos」。

外界狠批华邮老板贝索斯（Jeff Bezos）扼杀新闻自由。 美联社

在《华邮》裁走约三分之一新闻部门员工的隔天，许多前员工与支持者聚集在报社位于华府市中心的总部外抗议。曾在《华邮》任职15年的交通线记者韦纳（Rachel Weiner）对聚集的群众说：「我当然很难过。我一直努力尽可能报道这个地区的重要议题，因为这些真的很重要。但《华邮》现在却决定这些不再重要。」韦纳指出，这次裁员的方式与过去不同。「他们做了一件过去裁员和遣散时从未做过的事，就是立刻把我们锁在办公大楼和系统外，甚至不让我们完成手上正在进行的工作。」

同样遭裁员的记者朗（Marissa J. Lang）表示，失去这么多记者的影响，将远远超出新闻编辑室。她告诉现场群众：「我认为我们现在还无法真正理解，失去300名能监督权力、追究责任的记者，会带来什么样的后果。我只知道，这个地区、这个国家，乃至整个世界，今天都因此变得更糟。」