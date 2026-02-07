巴基斯坦清真寺炸弹袭击200死伤 伊斯兰国认责

巴基斯坦首都伊斯兰堡（Islamabad）周五发生伤亡惨重的自杀炸弹恐袭，至少31人死亡、近170人受伤，是伊斯兰堡自2014年以来死伤最惨重的案件之一。极端组织「伊斯兰国」（ISIS）随社交平台平台宣称对此事负责。

这宗血腥攻击发生在伊斯兰堡郊区「卡迪亚图库布拉清真寺」（Khadija Tul Kubra Imambargah）。当时正值周五祈祷时间，寺内有600至700名信徒。官员指出，恐怖份子强行闯入建筑群时，门口守卫试图拦截并发生激烈对峙，歹徒随即开火并冲进大厅，在最后一排信徒中引爆自杀炸弹。强大冲击力击碎窗户与结构，现场瓦砾四散、血流成河。

「伊斯兰国」透过其Telegram频道发表声明，承认发动这次攻击，并发布一张据称是袭击者的照片，画面中男子蒙面持枪。

巴基斯坦国防部长阿西夫（Khawaja Asif）在X平台表示，炸弹客曾赴阿富汗，印度则资助这次攻击，但阿西夫未提供证据。对此，印度外交部强烈谴责，斥之为「毫无根据」的指控，并批评巴国不应将本土滋长的恐怖主义转嫁他人。