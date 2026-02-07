Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴基斯坦清真寺炸弹袭击200死伤 伊斯兰国认责

即时国际
更新时间：18:59 2026-02-07 HKT
发布时间：18:59 2026-02-07 HKT

巴基斯坦首都伊斯兰堡（Islamabad）周五发生伤亡惨重的自杀炸弹恐袭，至少31人死亡、近170人受伤，是伊斯兰堡自2014年以来死伤最惨重的案件之一。极端组织「伊斯兰国」（ISIS）随社交平台平台宣称对此事负责。

这宗血腥攻击发生在伊斯兰堡郊区「卡迪亚图库布拉清真寺」（Khadija Tul Kubra Imambargah）。当时正值周五祈祷时间，寺内有600至700名信徒。官员指出，恐怖份子强行闯入建筑群时，门口守卫试图拦截并发生激烈对峙，歹徒随即开火并冲进大厅，在最后一排信徒中引爆自杀炸弹。强大冲击力击碎窗户与结构，现场瓦砾四散、血流成河。

「伊斯兰国」透过其Telegram频道发表声明，承认发动这次攻击，并发布一张据称是袭击者的照片，画面中男子蒙面持枪。

巴基斯坦国防部长阿西夫（Khawaja Asif）在X平台表示，炸弹客曾赴阿富汗，印度则资助这次攻击，但阿西夫未提供证据。对此，印度外交部强烈谴责，斥之为「毫无根据」的指控，并批评巴国不应将本土滋长的恐怖主义转嫁他人。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
50岁武打巨星惊传患胆囊癌三期  接受化疗2年暴瘦  爱家好男人曾「暴打」张晋
50岁武打巨星惊传患胆囊癌三期  接受化疗2年暴瘦  爱家好男人曾「暴打」张晋
影视圈
9小时前
美连锁餐厅惊传恐怖自杀案  厨师赤裸头插深炸锅身亡
即时国际
10小时前
李龙基被爆言而无信见钱开眼？前亚视金牌主持点名狂闹：毫无道义 决定永不合作
李龙基被爆言而无信见钱开眼？前亚视金牌主持点名狂闹：毫无道义 决定永不合作
影视圈
8小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
79X路线巴士途经大埔时，司机突然「急转落大埔」，为送抽筋婴儿到医院救治。
79X巴士司机因一事转軚冇行既定路线 直往那打素医院 全车乘客竟无怨言 网民忧司机被算帐
社会
4小时前
立法会选举︱开支申报「奇观」：有人豪花2万泊车 造型设计使$6500 新丁用$5000学演讲
立法会选举︱开支申报「奇观」：有人豪花2万泊车 造型设计使$6500 新丁用$5000学演讲
政情
5小时前
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
饮食
2026-02-06 18:26 HKT
毕马威：私烟销量激增265% 两度增烟税助长私烟 学者忧令年轻烟民「一世都无食过完税烟」 瓦解现有控烟机制
社会资讯
2026-02-06 12:12 HKT
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
01:09
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
生活百科
7小时前
业主买独立屋惊见「隐藏门」 揭开秘密通道后 楼价即升值 易手劲赚近3000万
业主买独立屋惊见「隐藏门」 揭开秘密通道后 楼价即升值 易手劲赚近3000万
海外置业
13小时前