被欧盟认定存在上瘾式设计 TikTok：调查结果完全错误

即时国际
更新时间：16:25 2026-02-07 HKT
发布时间：16:25 2026-02-07 HKT

欧盟委员会2月6日宣布，经过两年的调查，初步结论显示，TikTok因存在「上瘾式」设计违反了欧盟《数位服务法》，并要求其更改应用程式设计，否则将面临相当于其母公司字节跳动全球营业额6%的罚款。TikTok方面称，调查结果「完全错误」。

面临数十亿美元罚款

欧盟委员会官网于2024年2月发布消息称，其已正式启动对字节跳动旗下短片社媒平台TikTok的调查，以审查该在线平台是否采取了足够措施防止非法内容的传播，以及是否违反保护未成年人、研究人员数据访问等欧盟《数位服务法》（DSA）的规定。

TikTok被欧盟认定存在上瘾式设计。 新华社
据英国广播公司（BBC）报道，欧盟委员会在初步调查结果中指出，TikTok未能「充分评估」其自动播放等功能可能对用户（包括儿童）造成的身心健康影响，也未采取有效措施降低风险。欧盟称，TikTok 的时间管理工具「容易被忽略」，尤其是对年轻用户，而家长控制功能则需要「花费额外时间和技能」才能启用。欧盟委员会提出了TikTok可采取的几项建议措施，包括在夜间设置「屏幕使用休息」机制；调整推荐算法，为用户提供个性化内容；禁用所谓的「无限滚动」，防止用户快速浏览平台上的数百万影片。

欧盟委员会可对TikTok处以全球年营业额最高6%的罚款，预计数额将达数十亿美元。如果TikTok想避免罚款，就必须「改变其在欧洲的服务设计」。

TikTok发言人表示：委员会的初步调查结果完全是错误的，对我们的平台描述毫无根据，我们将采取一切必要措施来挑战这些调查结果。
 

