台湾潜水员日本身亡 海底煤矿打捞罹难者遗骨突昏迷

在太平洋战争期间沉没、牺牲者遗骨遗留的山口县宇部市长生煤矿，目前正进行潜水调查，也委托海外潜水员参与打捞。一名来自台湾的57岁潜水员今（7）日在作业中突然抽搐、陷入昏迷，现场进行心肺复苏术后后送医抢救，目前已确认不幸身亡。事故发生后，打捞作业随即暂停。

据日媒《山口电视台》报道，这次调查配合事故满84周年，自2月3日开始，预计持续至11日，由一支多国籍潜水员团队执行水下探勘，成员为来自日本、芬兰、泰国、印尼及台湾的6名潜水员。

该探勘打捞活动是配合长生炭鑛水没事故84周年。 长生炭矿的水非常を歴史に刻む会

该支潜水团队7日上午11时30分开始进入长生煤矿水下坑道作业。作业团队共有3人，来自台湾的魏姓潜水员在潜水约30分钟后出现抽搐，随后便失去意识。现场人员立刻启动急救措施，在矿坑内的减压站进行心脏按摩，并于中午12时20分请求救护车到场，约1小时后送往医院，但当时潜水员仍未恢复意识。

日媒《TBS News》指出，该名台籍魏姓潜水员目前已确认身亡。

调查负责单位指出，魏姓潜水员所使用的潜水装备需自行调整氧气浓度，事故发生时可能操作不当，增加身体负荷。

据悉，长生煤矿因1942年2月3日坑道漏水沉没，造成183人罹难，受害者多为朝鲜籍与日本籍劳工。事故发生后矿坑封闭多年，罹难者遗骨长期未能打捞。民间团体2024年起委托潜水员展开水下调查，去年在主坑道外海约500米处，发现并确认多具罹难者人骨，距今已有超过80年。

过去，日本厚生劳动省曾以「遗骸沉入海底，无法具体确认位置」以及「难以保障安全」等理由，迟迟不肯启动官方调查。一组市民团体自2024年开始委托潜水员在该处进行调查，寻找坑道中可能遗留的罹难者遗骸。今年1月13日，南韩总统李在明造访奈良县会晤日本首相高市早苗时，日韩两国才决定推动遗骸DNA鉴定作业。