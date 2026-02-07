猩猩影片风波 | 特朗普拒道歉 辩称未看到争议部分

美国总统特朗普早前在其社交平台Truth Social帐号上分享一段带有歧视性的影片，将前总统奥巴马夫妇描绘成丛林中的猿猴，引发美国政坛跨党派强烈谴责后，贴文随后被删除。白宫起初为该贴文辩护，但在发布约12小时后、于周五（6日）清晨删除。一名白宫官员解释，是一名白宫幕僚误发该篇贴文，目前已经撤下。特朗普对此表示，他只看到影片的前半部，并没看到有争议的结尾，他也谴责该影片，但拒绝道歉。

仅谴责影片

这段分享于Truth Social的1分钟影片，扩大关于他将2020年大选失败归咎于投票舞弊的指控。在影片结尾剪接了一段简短、显然是由AI生成的片段，画面中猿猴在丛林中跳舞，奥巴马夫妇的脸被合成到猴子身上，长约一秒钟。背景音乐则播放《狮子今晚睡著了》（The Lion Sleeps Tonight）。

特朗普被媒体问到是否谴责该影片时，他回应：「我当然谴责。」

影片随即引发政坛跨党派强烈谴责，影片之后被删除。

声称只看了前半段

白宫最初驳斥外界批评是「假愤怒」，但随后改口，将贴文归咎于一名幕僚操作失误。

特朗普事后回应说，他只看到了影片的前半部，并没有看到引发争议的结尾。他说：「我没有看完整段影片，只看了前面那一段，那一段其实是在讲投票机器的选举舞弊，有多狡诈、多恶心。后面我就交给其他人处理了。一般来说，他们会把整段都看完，但我猜这次有人没有。」

指自己没有犯错

一名特朗普的顾问则表示，特朗普并没有看过该影片，在得知内容有争议后便下令删除；该顾问透露，只有少数高级幕僚拥有特朗普社媒帐号的权限。

特朗普被媒体问到是否谴责该影片时，他回应：「我当然谴责。」但他拒绝道歉，并说：「我没有犯错。我的意思是，我每天会看很多东西，成千上万的内容。」