美国军售 | 特朗普签令调整顺序 高国防支出盟友优先 终止「先到先得」

美国白宫宣布，总统特朗普已签署「美国优先武器转移战略」行政命令，美方未来将优先向国防支出较高、具地区战略重要性的国家出售或转让武器，改变过去军售「先到先得」的模式。

这项行政命令并未点名任何国家，意味美国军售政策将出现重大转变，重新调整美国武器出口客户的优先顺序，国防机构将向那些在防务方面投入大量资金、地处关键地区或发挥重要作用的国家优先出售军火。主要的目的是加速武器交付给关键盟友，并将对方支付的款项运用在扩大美国生产能力上。

美国将改变过去军售「先到先得」的模式。路透社

特朗普已签署「美国优先武器转移战略」行政命令。美联社

防长赫格塞思等人将负责制定优先销售的武器平台与系统清单。美联社

未点名任何国家

根据这项新战略，美国国防部长、国务卿与商务部长将负责制定优先销售的武器平台与系统清单，并识别符合该战略目标的潜在军售机会。

美国数十年来军售销售一直遵循著「先到先得」的原则，只有部分特殊情况下才会给予优先权。白宫指出，先前的做法导致交付延误、生产进度落后，透过优先制度能确保美国军售在支持国家安全的同时，还能加速振兴国内产业。

2025年，北约领袖支持将国防支出目标提高至国内生产总值（GDP）的5%，并重申彼此在遭受攻击时共同防卫的承诺。