加拿大电动车新战略 与中国合作生产并出口

即时国际
更新时间：11:55 2026-02-07 HKT
发布时间：11:55 2026-02-07 HKT

加拿大总理卡尼（Mark Carney）当地时间5日宣布包括重启购车补贴的电动汽车发展新战略，并指将与中国合作推动加国本土生产和出口电动汽车。

据新华社报道，加拿大将启动一项为期5年、耗资加币23亿元（约港币131亿元）的「电动汽车可负担计划」，为相关消费者提供补贴。加国政府还将实施更严格的温室气体排放标准，目标是到2040年实现90%的电动汽车普及率。

加拿大将致力促进电动汽车领域的大规模投资，包括加强对中国合作。 路透社
加拿大将致力促进电动汽车领域的大规模投资，包括加强对中国合作。 路透社

此外，加国政府还将拨款30多亿元帮助汽车行业转型发展，投资15亿元扩建全国的电动汽车充电网络基础设施，并透过实施减税政策，鼓励企业投资清洁技术和电动汽车领域。

报道引述加拿大总理府公布的声明，加拿大将致力促进电动汽车领域的大规模投资，包括加强对中国合作，以实现加拿大汽车出口市场多元化，并将加拿大打造成全球电动汽车领域的领导者之一。

目前，逾9成加拿大制造的汽车以及6成加拿大制造的汽车零部件出口至美国，而美国汽车关税正威胁加拿大的汽车制造业以及12.5万个直接相关的就业岗位。

卡尼1月14至17日访问中国，与中国签署了系列协议，包括将中国电动车关税从100%大降为6.1%，每年限额进口4.9万辆。

加拿大政府当时表示，将在3年内推动中国企业在加拿大设立合资企业，促进本国电动汽车供应链发展。
 

