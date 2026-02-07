Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美防长：正式终止与哈佛大学多项合作 校方斥非法报复

美国国防部长赫格塞思周五（6日）宣布，国防部正式终止与哈佛大学的合作关系，涉及所有军事训练、奖学金和证书课程。这标志著特朗普政府与哈佛长期对峙的最新事态发展，特朗普政府去年已经以哈佛等高校未能妥善处理校园「反犹太主义」为由，冻结了数十亿美元联邦拨款。哈佛认为，校方正面临非法报复。

赫格塞思周五发声明，指哈佛「已无法满足战争部或军方的需求」。他说：「长期以来，本部门派遣最优秀的军官到哈佛，希望大学能更好地理解并欣赏我们的战士阶层。相反地，太多军官回来时看起来太像哈佛——脑袋里充满全球主义和激进意识形态，这未能提升我们的战斗队伍。」

五角大楼宣布与哈佛切断所有军事训练、奖学金和证书课程的合作。美联社
赫格塞思宣布切断五角大楼与哈佛的合作关系。美联社
美国国防部长赫格塞思宣布，国防部正式终止与哈佛大学的合作关系，涉及所有军事训练。美联社
特朗普政府与哈佛长期对峙。美联社
不满哈佛「觉醒」文化

在X的另一篇贴文中，赫格塞斯写道：「哈佛是觉醒的，但战争部不是。」

声明指出，从2026至27学年起，五角大楼将停止研究所级的专业军事教育、奖学金和证书课程。目前在哈佛上课的人员将能完成这些课程。

赫格塞思表示，未来几周其他长春藤盟校的类似课程也将被评估。

赫格塞思象征式退回毕业证书

赫格塞思取得哈佛硕士学位，但在2022年霍士新闻的一个节目中象征性地归还了他的毕业证书。

赫格塞思办公室经营的五角大楼社交媒体帐号重新发放一段影片，当时他是霍士新闻评论员，他将毕业证书归还，并用记号笔在上面写下「退回寄件人」。

军方为军官提供多种机会，让他们在军方经营的战争学院以及像哈佛这样的民间机构接受研究所教育。

大致而言，虽然就读名校对军人军旅生涯的直接利益不如平民学校，但这些机会有助于让退伍后的士兵成为更具吸引力的员工。

指哈佛容忍反犹太偏见

哈佛长期以来一直是特朗普政府推动全国最负盛名大学服从的首要目标，政府官员削减了哈佛数十亿美元的联邦研究经费，并试图阻止其招收外国学生，因为该校去年4月拒绝了一系列政府要求。

白宫表示，这是惩罚哈佛，因为哈佛容忍校园内的反犹太偏见。哈佛校方则认为，他们正面临非法报复，因为哈佛未能采纳政府的意识形态观点。特朗普政府曾对哈佛提出两宗诉讼。但联邦法官在两宗案件中均裁定支持哈佛，特朗普政府正在上诉。

