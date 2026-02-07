泰国大选 | 改革派人民党领先 总理阿努廷具连任优势

泰国即将于周日（8日）举行国会大选，外界高度关注当地政权更迭动向。多项民调显示，改革派人民党始终是目前最受选民青睐的政党，但具执政优势的泰自豪党紧追在后，两党支持度势均力敌。分析指出，由于现行选举制度难以催生单一过半政党，在必须组建联合政府的局面下，现任总理阿努廷所带领的泰自豪党凭借执政优势与强大派系支持，极具连任优势。

4大政党曼谷造势拉票

四大主要政党：人民党、泰自豪党、为泰党及民主党周五（6日）晚在曼谷不同地点，举行最后一场大规模的造势活动，为即将到来的大选最后冲刺。据规定，所有竞选活动，必须在周六（7日）傍晚6时停止。

泰国即将于周日举行国会选举，商场外的泰自豪党大型宣传广告牌。路透社

现年59岁的现任总理阿努廷被视为务实派政治人物。法新社

民调支持度最高的人民党，第一顺位总理候选人纳塔蓬大受支持者欢迎。法新社

前总理佩通坦（左）出席为泰党造势活动。美联社

当中民调支持度最高的人民党，在曼谷青年中心举行造势活动，到场的大部分支持者是年轻人。人民党前身、已解散的前进党党魁皮塔亦有出席，除了发表演说，也为人民党第一顺位总理候选人纳塔蓬站台，受支持者热烈欢迎。

人民党：要建立属于人民政府

人民党在今次大选中，诉求由公民驱动的政治改革，并指出，公众参与能重塑泰国的政治和社会结构，强调要建立一个「属于人民的政府」。

泰自豪党则在诗丽吉王后国家会议中心举行造势活动，到场人数相对人民党造势活动较少，参与者的大多数是中年以上的人士。

泰自豪党由现任总理阿努廷担任第一顺位总理候选人，争取继续执政，他的政策重点关注基层经济发展和公卫政策，包括其声称能支持地方经济的大麻政策。

阿努廷：绝不接受亚洲病夫称号

阿努廷在造势晚会向选民表示：「若泰自豪党有机会再次执政，为你们管理国家事务，我的政府在任何情况下，都绝不会接受亚洲病夫的称号」。

他所指的是，《金融时报》日前报道，泰国经济近年明显降速，从过去被视为「亚洲虎」的高速增长体，逐步被形容为「亚洲病夫」。

人民党虽握有最强民意基础，却可能在结盟谈判中面临重重阻碍。相较之下，泰自豪党领袖阿努廷以政治手腕灵活著称，愿意与任何政党合作，且其斡旋能力可能获得体制外保守势力的支持。

现年59岁的阿努廷被视为务实派政治人物，其政党规模足以在关键部会分配中扮演关键角色，并多次在联合政府中取得一席之地。作为坚定的保皇派，阿努廷擅长在各政治势力间周旋。去年9月，在法院解除时任总理职务后，他迅速整合政党支持，成功出线，展现高超政治手腕。

为泰党或与执政党携手组阁

不过，若要再度掌权，阿努廷仍须扩大泰自豪党在上届选举中取得的71席基础，并凭借其政界人脉，打造一个足以制衡人民党的联盟。



曾长期主导政坛的为泰党，背后有亿万富豪他信家族支撑，资金实力雄厚，但近年因成员转投泰自豪党、支持率下滑而元气大伤。部分分析人士认为，为泰党最可能重演过去路线，与泰自豪党携手组阁。

