特朗普签署行政命令 授权向伊朗贸易伙伴加征关税

美国和伊朗进行间接谈判之际，美国总统特朗普周五（6日）签署行政命令，授权其政府对与伊朗有贸易往来的国家进口商品加征关税。特朗普未设定具体税率，但他早前曾威胁对伊朗贸易伙伴加征25%关税。

特朗普在1月中旬首次透过其社交平台Truth Social威胁要征收这项关税，并称将「立即生效」。但直到周五，相关政策才首次以正式文件的形式推出。此举可能扰乱美国在全球范围内的重要贸易关系，包括与印度、土耳其等国家的经贸往来。

相关新闻：

美伊重启核谈判未见突破 美方突促公民撤离 伊朗武装部队宣布最高戒备

特朗普未设定具体税率，但他早前曾威胁对伊朗贸易伙伴加征25%关税。美联社

伊朗外长阿拉格齐一行在阿曼与美国总统特使威特科夫举行会谈后，返回酒店。新华社

未设定具体税率

根据特朗普签署的行政命令，直接或间接从伊朗购买、进口或以其他方式获取任何商品或服务的国家，其输美产品将被加征关税。命令指出，这项惩罚性措施并非自动生效，也没有设定具体税率，但可能以25%税率为例。

根据该命令，美国政府将决定是否有任何国家在2月7日之后继续与伊朗进行贸易往来，然后再决定是否加征关税。

而美国国务卿与商务部长将共同判定相关国家是否符合加征关税标准，一旦确认符合标准，他们将协同美国贸易代表办公室和国土安全部决定额外关税的具体实施程度。

向伊朗极限施压 制裁影子船队

另外，美国国务院6日发声明说，美国对多个与伊朗石油贸易有关的实体、个人和油轮实施制裁，以打击伊朗石油非法贸易商和「影子船队」。

声明说，遭到制裁的包括15个实体、两名个人以及14艘油轮。

声明还称，美国政府正在对伊朗实施「极限施压」，以大幅减少伊朗政府的「非法石油和石化产品出口」。

美国和伊朗周五在阿曼首都马斯喀特举行间接谈判，白宫发言人莱维特就美伊谈判表态时称，美国除了外交手段外，还拥有诸多选项可供考虑」。