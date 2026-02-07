Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马斯克深夜发文叹「金钱买不到幸福」还配悲伤表情符号惹热议 网民：无病呻吟

即时国际
更新时间：04:48 2026-02-07 HKT
发布时间：04:48 2026-02-07 HKT

坐拥全球首富宝座、掌控多间尖端科技企业的马斯克（Elon Musk），近日竟在社交平台大吐苦水。他在深夜发文感叹「金钱买不到幸福」，这番言论随即引起全球网民疯传，不少人对这位拥有天文数字财富的富豪所面临的「快乐难题」感到讽刺。

深宵发悲伤表情包 浏览量逼近1亿

马斯克于当地时间5日凌晨，在其旗下的X平台（前称Twitter）上发文，语带唏嘘地写道：「说『金钱买不到幸福』的人，真是太有道理了。」他更在帖文中配上一个悲伤的表情符号，流露出少见的消沉情绪。

这则贴文在短时间内迅速发酵，浏览次数已突破9,600万次。尽管身家足以让他随心所欲地推进火星殖民计划、向政界巨头大洒金钱，甚至轻松养育十多名子女，但这些似乎都未能填补他内心的空虚。

福布斯估算身家逾6.5万亿元  薪酬奖金或达1兆

根据《福布斯》（Forbes）杂志最新估算，马斯克的身家已高达8,348亿美元（约6.5万亿港元）。更惊人的是，随着电动车龙头特斯拉（Tesla）股东通过的薪酬方案，他未来可能获得的高达1兆美元的绩效奖励。

面对这位全球最有钱的人大谈「幸福论」，网民反应极端。支持者建议他寻求宗教慰藉或投身慈善，试图在财富之外找寻人生意义；然而，大部分网民则对此嗤之以鼻。

有网民一针见血地指出，财富虽然未必等同幸福，但绝对能让人处于优势：「不过，钱确实会让你抢得先机。」更有不少人直言马斯克是在「无病呻吟」，留言讽刺道：「你会担心没法给孩子一个遮风避雨的地方吗？不会？那就别再讨拍（求同情），知足常乐。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
饮食
11小时前
佘诗曼台上挞低惊心动魄  骇人画面曝光视后冷静反应获赞  网民细思极恐点出避过严重受伤关键
00:58
佘诗曼台上挞低惊心动魄  骇人画面曝光视后冷静反应获赞  网民细思极恐点出避过严重受伤关键
影视圈
12小时前
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
2026-02-05 13:29 HKT
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
《中年好声音》索爆评审海儿骚「最强玲珑曲线」 上围上下摆动极震撼 极丰满身材撑爆衫
《中年好声音》索爆评审海儿骚「最强玲珑曲线」 上围上下摆动极震撼 极丰满身材撑爆衫
影视圈
19小时前
李龙基感情受挫再堕电讯「赠机」陷阱  被收数公司追讨两万  疑签名遭盗用报警求助｜独家
02:30
李龙基感情受挫再堕电讯「赠机」陷阱  被收数公司追讨两万  疑签名遭盗用报警求助｜独家
影视圈
9小时前
52岁TVB「最贵司仪」冰天雪地完成状举 久未现身面容有大变化 积极转跑道性向成疑
52岁TVB「最贵司仪」冰天雪地完成状举  久未现身面容有大变化  积极转跑道性向成疑
影视圈
6小时前
毕马威：私烟销量激增265% 两度增烟税助长私烟 学者忧令年轻烟民「一世都无食过完税烟」 瓦解现有控烟机制
社会资讯
17小时前
香港情侣深圳酒店亲热 遭针孔摄录偷拍 男方网上睇片惊见变「主角」
02:41
香港情侣深圳酒店亲热 遭针孔摄录偷拍 男方网上睇片惊见变「主角」
即时中国
17小时前
04:52
星岛申诉王｜90后揭自提点「揾银」真相 日做12小时赚少过最低工资 难识女朋友：不如揸的士
申诉热话
22小时前