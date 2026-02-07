爱泼斯坦女友电邮曝光 疑证安德鲁与性侵案受害人合照属实 家属：终还公道

美国司法部近日公开大量有关已故性罪犯爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）案的调查文件，令这宗纠缠多年的性丑闻再有突破性进展。一封由爱泼斯坦女友兼长期助手马克斯韦尔（Ghislaine Maxwell）撰写的电邮首度曝光，其内容疑似亲口证实了那张英国前王子安德鲁与受害者朱弗雷（Virginia Giuffre）恶名昭著的合照并非伪造，直接反击了安德鲁多年来的辩解。

马克斯韦尔电邮流出 证朱弗雷曾现身伦敦

这封于1月30日公布、日期为2015年1月的电邮，由正在服刑的马克斯韦尔寄予爱泼斯坦。邮件标题为「声明草稿」，文中明确提到一名女子（经后续邮件确认为朱弗雷）当年在伦敦与包括安德鲁王子在内的人士见面。马克斯韦尔在信中写道：「我猜她当时想把照片给亲朋好友看，所以拍了张照片。」

这段文字被视为关键证据，皆因安德鲁过去一直公开质疑该张合照的真伪，甚至在2019年接受BBC访问时，坚称「完全不记得见过这位女士」，并指照片可能经过篡改，连放在朱弗雷腰间的手是否属于他亦存疑。如今马克斯韦尔的电邮却在私下通讯中承认了照片拍摄的背景。

受害人兄长：妹妹多年来承受着巨大压力

对于朱弗雷的家人而言，这份迟来的证据意义重大。朱弗雷于2025年不幸自杀身亡，生前她一直控诉于17岁未成年时，曾三次被迫与安德鲁发生性关系。其兄长Sky Roberts向BBC表示，邮件公开是「证明她清白的时刻」，证明妹妹多年来并非说谎，而是承受着巨大的压力说出真相。

虽然安德鲁于2022年已与朱弗雷达成庭外和解，并支付巨额赔偿以终止性侵诉讼，但他当时仍不承认任何不当行为。

新文件同时披露了马克斯韦尔当年的处境。在另一封邮件中，她向爱泼斯坦坦言，必须在声明中与他「划清界限」，更提到需要向外界声称自己不知道安德鲁在其寓所内接受按摩的事宜。

朱弗雷在其遗作回忆录《Nobody’s Girl》中曾详细记录，2001年3月10日在马克斯韦尔的伦敦别墅首度与安德鲁见面，并在数小时后被迫发生性行为。随着这批司法部文件的解密，这段皇室丑闻的真实拼图似乎已愈趋完整。