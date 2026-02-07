特朗普转发影射奥巴马夫妇是猩猩恶搞片挨轰 白宫急删帖：员工误发

特朗普政府再次陷入种族争议漩涡。美国总统特朗普周四（5日）于其社交平台「Truth Social」转载一段长约一分钟、涉及2020年大选阴谋论的影片，其中出现前总统奥巴马与夫人米歇尔被恶意移花接木成「丛林灵长类动物」的画面，随即引发朝野两党强烈谴责，白宫最终在周五（6日）中午撤回相关贴文。

特朗普转载「猩猩」影片惹火 两党齐轰种族歧视

该段62秒的影片主要内容为指控2020年大选投票机存在舞弊，但在影片结尾约60秒处，竟出现两只灵长类动物，脸部则被合成奥巴马夫妇的笑容。由于历史上将黑人与猿猴联系被视为极其严重的种族主义隐喻，贴文一出，立即遭到民权领袖及多名政界重量级人物口诛笔伐。

特朗普转载「奥巴马夫妇化身猿猴」恶搞片，遭两党怒轰种族歧视。美联社

该段62秒的影片主要内容为指控2020年大选投票机存在舞弊，但在影片结尾约60秒处，竟出现两只灵长类动物，脸部则被合成奥巴马夫妇的笑容。

白宫在周五中午删除相关内容，并解释是一名白宫职员「错误发布」。

马丁路德金之女、伯尼斯金（Bernice King）公开反驳指：「我们不是猿猴。」而共和党内部的批判声浪亦相当罕见。南卡罗莱纳州黑人共和党参议员提姆斯科特（Tim Scott）直言，这是他见过「白宫最种族主义的一幕」，并祈求这贴文只是错误转发。密西西比州共和党参议员威克（Roger Wicker）亦斥责贴文「完全不可接受」，要求总统公开道歉。

白宫初指「虚假愤怒」 后改口称下属误发

面对排山倒海的批评，白宫发言人莱维特（Karoline Leavitt）最初态度强硬，发简讯指该影片仅是网络梗图（Internet meme），将特朗普描绘成「丛林之王」，而民主党领袖则被恶搞成电影《狮子王》的角色，甚至嘲讽外界是「虚假愤怒」。

然而，随著舆论发酵，白宫在周五中午罕有地采取退缩行动，删除相关内容，并解释是一名白宫职员「错误发布」，强调特朗普本人在贴文发布前并未看过该影片。

奥巴马方拒回应 特朗普过往争议再被翻旧帐

奥巴马的发言人表示，前总统对此不予置评。外媒则指出，事件正值美国「黑人历史月」首周，特朗普转发此类内容显得尤为讽刺。

事实上，这并非特朗普首次卷入种族言论风波。他过去曾长期推动奥巴马非美国出生的「出生地质疑论」，并曾形容部分非洲及加勒比海国家为「屎坑国家」（shithole countries）。此次「猩猩影片」事件再度令其支持度及与黑人选民的关系受到考验。