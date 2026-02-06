特朗普「冠名勒索」｜被指以联邦资金作筹码 要求机场车站改名

美国前朝拜登政府在纽约州与新泽西州推出名为「门户计划」（Gateway Program）的大型基建项目，拟建「跨哈德逊河铁路隧道」取代已运行百年的「北河隧道」，然而这项计划因特朗普政府叫停拨款导致工停停滞。美媒引述知情人士透露，特朗普政府向接触参议院少数党领袖舒默（Chuck Schumer），提出将一座重要车站与国际机场冠名「特朗普」以换取联邦资金解冻，遭舒默断然拒绝。

政治新闻网站POLITICO等引述3位匿名知情人士表示，特朗普要求华盛顿特区外的华盛顿杜勒斯国际机场（Washington-Dulles International Airport），以及纽约市的宾夕法尼亚车站（Pennsylvania Station）「改名向他致敬」。一名接近舒默的人士表示：「根本没有什么可以交换的。总统冻结了资金，他可以一弹指就重新拨款。」白宫未回应置评请求。

相关工程款项总额160亿美元（约1250亿港元），其中数十亿联邦资金遭特朗普政府扣留，理由是要审查发放工程合约的过程是否存在与「多元、公平与包容」相关考量。该工程将增加纽约与新泽西之间穿越哈德逊河的铁路隧道数量，若工程最终停摆，约1000名工人可能失业。

美国将建造两艘「特朗普级」新型战舰。美联社

议员斥特朗普自恋「荒谬至极」

纽约州民主党籍参议员吉利布兰德（Kirsten Gillibrand）于5日晚发声明，称特朗普的要求「荒谬至极」。她表示：「这些命名权不是任何谈判可以交换的筹码，纽约人的尊严更不是。在纽约人已经因特朗普关税而承受高成本压力之际，总统仍将自己的自恋，置于这项工程所带来的高薪工会工作与巨大经济效益之上。」

特朗普以喜欢将各种设施冠上自己姓氏闻名。除了自家特朗普集团旗下的大楼、高尔夫球场全部冠名，他已将华盛顿的综合文化设施「甘迺迪中心」（Kennedy Center）改名为「特朗普—甘迺迪中心」（Trump-Kennedy Center），新建的战舰也命名为「特朗普级战舰」。