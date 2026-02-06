Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普「冠名勒索」｜被指以联邦资金作筹码 要求机场车站改名

即时国际
更新时间：20:58 2026-02-06 HKT
发布时间：20:58 2026-02-06 HKT

美国前朝拜登政府在纽约州与新泽西州推出名为「门户计划」（Gateway Program）的大型基建项目，拟建「跨哈德逊河铁路隧道」取代已运行百年的「北河隧道」，然而这项计划因特朗普政府叫停拨款导致工停停滞。美媒引述知情人士透露，特朗普政府向接触参议院少数党领袖舒默（Chuck Schumer），提出将一座重要车站与国际机场冠名「特朗普」以换取联邦资金解冻，遭舒默断然拒绝。 

政治新闻网站POLITICO等引述3位匿名知情人士表示，特朗普要求华盛顿特区外的华盛顿杜勒斯国际机场（Washington-Dulles International Airport），以及纽约市的宾夕法尼亚车站（Pennsylvania Station）「改名向他致敬」。一名接近舒默的人士表示：「根本没有什么可以交换的。总统冻结了资金，他可以一弹指就重新拨款。」白宫未回应置评请求。

 

相关工程款项总额160亿美元（约1250亿港元），其中数十亿联邦资金遭特朗普政府扣留，理由是要审查发放工程合约的过程是否存在与「多元、公平与包容」相关考量。该工程将增加纽约与新泽西之间穿越哈德逊河的铁路隧道数量，若工程最终停摆，约1000名工人可能失业。

美国将建造两艘「特朗普级」新型战舰。美联社
美国将建造两艘「特朗普级」新型战舰。美联社

议员斥特朗普自恋「荒谬至极」

纽约州民主党籍参议员吉利布兰德（Kirsten Gillibrand）于5日晚发声明，称特朗普的要求「荒谬至极」。她表示：「这些命名权不是任何谈判可以交换的筹码，纽约人的尊严更不是。在纽约人已经因特朗普关税而承受高成本压力之际，总统仍将自己的自恋，置于这项工程所带来的高薪工会工作与巨大经济效益之上。」

特朗普以喜欢将各种设施冠上自己姓氏闻名。除了自家特朗普集团旗下的大楼、高尔夫球场全部冠名，他已将华盛顿的综合文化设施「甘迺迪中心」（Kennedy Center）改名为「特朗普—甘迺迪中心」（Trump-Kennedy Center），新建的战舰也命名为「特朗普级战舰」。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
香港情侣深圳酒店亲热 遭针孔摄录偷拍 男方网上睇片惊见变「主角」
02:41
香港情侣深圳酒店亲热 遭针孔摄录偷拍 男方网上睇片惊见变「主角」
即时中国
9小时前
佘诗曼台上挞低惊心动魄  骇人画面曝光视后冷静反应获赞  网民细思极恐点出避过严重受伤关键
00:58
佘诗曼台上挞低惊心动魄  骇人画面曝光视后冷静反应获赞  网民细思极恐点出避过严重受伤关键
影视圈
4小时前
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
2026-02-05 13:29 HKT
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
谢霆锋大仔Lucas澳洲地铁拍拖断正？贴实火辣少女一动作证极宠溺  曾传恋大30岁滑雪教练
谢霆锋大仔Lucas澳洲地铁拍拖断正？贴实火辣少女一动作证极宠溺  曾传恋大30岁滑雪教练
影视圈
6小时前
巴士安全带｜政府宪报今刊宪删乘客须配用安全带条例
02:04
巴士安全带｜陈美宝认未能察觉不足、解说不够精准 将展开公众咨询 邀专家研究效用
社会
8小时前
打工仔行开食烟＝每年多放14日假？ 网民教非烟民睇齐 传授奉旨蛇王3招｜Juicy叮
打工仔行开食烟＝每年多放14日假？ 网民教非烟民睇齐 传授奉旨蛇王3招｜Juicy叮
时事热话
6小时前
毕马威：私烟销量激增265% 两度增烟税助长私烟 学者忧令年轻烟民「一世都无食过完税烟」 瓦解现有控烟机制
社会资讯
10小时前
钟柔美终认讲大话！A0人设崩坏后首度开腔 亲解谎言背后真相：冇谂过放到咁大
01:34
钟柔美终认讲大话！A0人设崩坏后首度开腔 亲解谎言背后真相：冇谂过放到咁大
影视圈
9小时前
政府再推长者餐饮优惠券！$25食尽8大连锁餐厅 大家乐/太兴/大快活/麦当劳
政府再推长者餐饮优惠券！$25食尽8大连锁餐厅 大家乐/太兴/大快活/麦当劳
饮食
2026-02-05 12:19 HKT